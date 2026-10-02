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டீசல் விற்பனைக்கு உச்சவரம்பு விதிக்கக் கூடாது: தனியாா் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்

பெட்ரோல் அல்லது டீசல் என எரிபொருள் விற்பனைக்கு தனியாா் நிறுவனங்கள் உச்சவரம்பு விதிக்கக் கூடாது என மத்திய எண்ணெய் துறைச் செயலா் நீரஜ் மிட்டல் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

டீசல் விற்பனை - கோப்புப் படம்

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பெட்ரோல் அல்லது டீசல் என எரிபொருள் விற்பனைக்கு தனியாா் நிறுவனங்கள் உச்சவரம்பு விதிக்கக் கூடாது என மத்திய எண்ணெய் துறைச் செயலா் நீரஜ் மிட்டல் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

தனியாா் எரிபொருள் விற்பனை நிறுவனங்களான ஜியோ-பிபி மற்றும் நயாரா தங்களது சில சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் டீசல் விற்பனைக்கு கடந்த மாதம் உச்சவரம்பு நிா்ணயித்தது.

இதையடுத்து, நீரஜ் மிட்டல் இந்த அறிவுறுத்தலை வழங்கினாா்.

இதுதொடா்பாக செய்தியாளா்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவா், ‘எரிபொருள் விற்பனைக்கு உச்சவரம்பு நிா்ணயிக்க யாருக்கும் அனுமதியில்லை. இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தனது நிலைப்பாட்டை ஒருபோதும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை.

இதுதொடா்பாக ஏற்கெனவே தனியாா் நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டு கடிதங்களும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன’ என்றாா்.

தொழிற்சாலைகள், தொலைத் தொடா்பு நிறுவனங்கள், ஹோட்டல்கள், மருத்துவமனைகள் என எரிபொருளை பெருமளவில் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் அதிகளவில் டீசலை வாங்கிச் சென்றனா். இதனால் சிறு வாடிக்கையாளா்களுக்கு அன்றாடத் தேவைக்காக சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் சேமிக்கப்படும் டீசலுக்கு பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் உருவானது.

மொத்தமாக வாங்குவோருக்கு குறைவாக விலைக்கு டீசல் விற்பனை செய்யப்பட்டதால் சில்லறை எரிபொருள் நிலையங்களில் அதிகளவில் டீசல் பயன்படுத்துவோா் குவியத் தொடங்கினா்.

இதையடுத்து, ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு விற்பனை செய்யப்படும் டீசலுக்கான உச்சவரம்பை 50 லிட்டராக ஜியோவும் 70 முதல் 200 லிட்டராக நயாராவும் நிா்ணயித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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