‘குறிவைக்கப்படும் முஸ்லிம், ஓபிசி வாக்காளர்கள்: பாஜக - தேர்தல் ஆணையத்தின் வெட்கமற்ற செயல்’ - ராகுல் கடும் கண்டனம்!
பாஜக - தேர்தல் ஆணையமும் சேர்ந்து வாக்குத்திருட்டு என்னும் வெட்கமற்ற செயலில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதாக ராகுல் விமர்சித்துள்ளார்.
ராகுல் காந்தி - (கோப்புப்படம்)
பாஜக - தேர்தல் ஆணையமும் சேர்ந்து வாக்குத்திருட்டு என்னும் வெட்கமற்ற செயலில் ஈடுபடுவதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
கர்நாடகத்தின் பல சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில், பெரும்பாலும் முஸ்லிம் வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்குமாறு, மொத்தமாக படிவம் 7 விண்ணப்பங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட பெயர்கள் நீக்க கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவத்தில் கர்நாடகத்தின் பெலகாவியில் செப். 23 முதல் 24 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற முகாமில் முஸ்லிம் வாக்காளர்களைக் குறிவைத்து படிவம்-7-ஐ நிரப்பி அதில் வலுக்கட்டாயமாகக் கையொப்பமிட வைத்ததாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்திருக்கின்றன.
இந்த நிலையில், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக பெலகாவியைச் சேர்ந்தவர் ஒருவர் பகிர்ந்த விடியோவை மறுப்பதிவிட்டுள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, வாக்குத்திருட்டு பாஜக - தேர்தல் ஆணையத்தின் வெட்கமற்ற செயல் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், “வாக்குத் திருட்டு குறித்து நாடு முழுவதும் அனைவரும் கடும் கோபத்தில் உள்ளனர். ஆனாலும், பாஜக-தேர்தல் ஆணையத்தின் வெட்கமற்ற செயலைப் பாருங்கள்.
அவர்கள் வெளிப்படையாக அதே செயல்களைத் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர். கர்நாடகத்தின் பெலகாவியில், ஒரேயடியாக சுமார் 15,000 வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்கும் சதித்திட்டம் நடந்துள்ளது. வெறும் மூன்று நாள்களில் - செப். 22, 23, 24 ஆகிய தேதிகளில் வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து பெயர்களை நீக்க, படிவம்-7 விண்ணப்பங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாஜகவுக்கு எதிராக வாக்களிக்கும் முஸ்லிம்கள், பட்டியல் - பழங்குடியினர் மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை அவர்கள் குறிவைத்துள்ளனர். இந்த வாக்குத்திருட்டு குறித்து நான் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தேன். பாஜக மற்றும் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் கூட்டுச் சதி செய்து குறிப்பிட்ட நபர்களை மட்டும் படிவம் - 7-ஐ விண்ணப்பிக்க வைத்து கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அனைவரின் வாக்குகளை அவர்களால் நீக்க முடியும்.
இவையெல்லாம் மேலிடத்திலிருந்து இயக்கப்படுகின்றன. கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தற்போது கர்நாடக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கைப் பதிவு செய்ய கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி ஏன் இந்த முதல் தகவல் அறிக்கையை ஏற்க மறுக்கிறார்?
மோடி, அமித் ஷா மற்றும் ஞானேஷ் ஆகியோர் எஸ்ஐஆர் வழியாக ஜனநாயகத்தை அழித்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். இது தேசத்துரோகம். அதனால்தான் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும், மோடி மற்றும் அமித் ஷா மீது விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் நான் கூறுகிறேன்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
Rahul Gandhi has sharply criticized the BJP and the Election Commission for continuously engaging in the shameless act of vote theft.
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