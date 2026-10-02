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காந்தி பிறந்த நாள்: குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் மோடி, ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் மரியாதை!

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி தில்லியில் ராஜ்காட்டில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் தலைவர்கள் மரியாதை...

PM Modi

மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மரியாதை.. - PTI

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மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி தில்லியில் ராஜ்காட்டில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா, மத்திய அமைச்சர்கள், தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, தில்லி ஆளுநர் தரண்ஜித் சிங் உள்ளிட்டோரும் காந்தியின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார்.

குடியரசுத்தலைவர் திரௌபதி முர்மு...

குடியரசுத்தலைவர் திரௌபதி முர்மு... - PTI

முன்னதாக குடியரசுத்தலைவர் திரௌபதி முர்முவும் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ...

குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ... - PTI

அதேபோல எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோரும் ராஜ்காட்டில் காந்தி நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினர்.

ராகுல் காந்தி

ராகுல் காந்தி

Summary

President, PM Modi and others pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat Gandhi Jayanti

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