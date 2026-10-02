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நாடாளுமன்றத்தில் பள்ளி மாணவர்களுடன் உரையாடிய ராகுல், பிரியங்கா!

தில்லி பழைய நாடாளுமன்றத்தில் பள்ளி மாணவ, மாணவியருடன் உரையாடிய ராகுல், பிரியங்கா காந்தி...

Priyanka Gandhi Vadra, LoP Rahul Gandhi interact with a school students

பள்ளி மாணவ, மாணவியருடன் உரையாடிய ராகுல், பிரியங்கா காந்தி... - ANI

Published On :

தில்லி பழைய நாடாளுமன்றத்தில் பள்ளி மாணவ, மாணவியருடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் உரையாடினர்.

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி தில்லியில் ராஜ்காட்டில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

தொடர்ந்து தில்லியில் பழைய நாடாளுமன்ற கட்டடத்திலும் மகாத்மா காந்திக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா, பிரதமர் மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, கார்கே, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் காந்தியின் புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

அதேபோல சுதந்திர போராட்ட வீரரும் இந்தியாவின் 2 ஆவது பிரதமருமான லால்பகதூர் சாஸ்திரியின் பிறந்தநாளையொட்டி அவரது புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

இதையொட்டி தில்லியைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் பலரும் நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்திருந்தனர்.

அந்த மாணவர்களுடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி ஆகியோர் உரையாடினர்.

Summary

Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi interact with a school student upon reaching Samvidhan Sadhan (the Old Parliament House) in Delhi

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