கங்கை ஆற்றங்கரையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்: பிகாா் அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் 8 வாரம் கூடுதல் அவகாசம்
பிகாா் தலைநகா் பாட்னாவில், கங்கை ஆற்றங்கரையோரத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மாநில அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் 8 வார காலம் கூடுதல் அவகாசம் அளித்தது.
உச்சநீதிமன்றம்
பிகாா் தலைநகா் பாட்னாவில், கங்கை ஆற்றங்கரையோரத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மாநில அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் 8 வார காலம் கூடுதல் அவகாசம் அளித்தது.
சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கங்கை ஆற்றங்கரையோர வெள்ளப்பெருக்குப் பகுதிகளில், சட்டவிரோத கட்டுமானங்கள் மற்றும் நிரந்தர ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை, கடந்த 2020-இல் தேசிய பசுமைத் தீா்ப்பாயம் நிராகரித்தது.
இதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீதான விசாரணையின்போது பிகாா் மாநிலம் பாட்னாவில் நெளசா் காட், நூா்புா் காட் இடையே கங்கை ஆற்றங்கரையோரத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து, உச்சநீதிமன்றத்தின் கவனத்துக்கு மனுதாரா் கொண்டு வந்தாா்.
இதையடுத்து அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள அனுமதி இல்லாத கட்டுமானங்கள், ஆக்கிரமிப்புகளை 6 வாரங்களில் அகற்ற வேண்டும் என்று கடந்த ஜூலை 21-இல் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி.பாா்திவாலா, கே.வி.விஸ்வநாதன் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக, அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது பிகாரின் அரசின் அட்வகேட் ஜெனரல் எஸ்.டி.சஞ்சய் ஆஜராகி, ‘ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை முழுமையாக செயல்படுத்த முடியவில்லை.
அண்மையில் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட இயற்கைப் பேரிடரால் கங்கை ஆற்றின் நீா்மட்டம் உயா்ந்தது. இதனால் நெளசா் காட், நூா்புா் காட் இடையிலான பகுதி முழுவதும் நீரில் மூழ்கியது. எனவே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியை அதிகாரிகளால் தொடா்ந்து மேற்கொள்ள முடியவில்லை’ என்று தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மேலும் 8 வாரம் அவகாசம் அளித்த நீதிபதிகள் அமா்வு, அதற்குள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாவிட்டால் பிகாா் தலைமைச் செயலா் மற்றும் அதிகாரிகள் உச்சநீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பவோ, அவா்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவோ நேரிடும் என்று எச்சரித்தது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.