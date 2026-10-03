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மகாராஷ்டிரத்தில் 2 முறை நில அதிர்வு! பீதியில் மக்கள்!

மகாராஷ்டிரத்தில் 2 முறை நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது பற்றி...

4.5-Magnitude Earthquake Jolts Maharashtra

மகாராஷ்டிரத்தில் 2 முறை நில அதிர்வு... - NCS

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மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஹிங்கோலி மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று காலை 2 முறை நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது.

இன்று (சனிக்கிழமை) காலை 7.46 மணியளவில் ஹிங்கோலி மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட நில அதிர்வு ரிக்டர் அளவுகோலில் 3.3 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. இது அவுந்தா நாகநாத் தாலுகாவில் உள்ள கதாலா என்ற கிராமத்தில் 7 கி.மீ ஆழத்தில் உணரப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட மேலாண்மை பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து, சில மணி நேர இடைவெளி விட்டு காலை 9.43 மணி அளவில் 4.5 என்ற அளவில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இது பர்பானி பகுதியில் இருந்து 16 கிமீ தொலைவில் உணரப்பட்டுள்ளது.

இதனால் அப்பகுதி மக்கள் கடும் பீதியில் உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். எனினும் உயிரிழப்பு குறித்த தகவல் எதுவும் இல்லை.

Summary

4.5-Magnitude Earthquake Jolts Maharashtra Hingoli

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