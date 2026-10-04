ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராகப் போராட்டம்: மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போரா கைதா? கடத்தலா?
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நேஹா போரா கைது செய்யப்பட்டது குறித்து...
நேஹா போரா கைது செய்து அழைத்துச்செல்லப்பட்டபோது / போராட்டக்களத்தில்... - எக்ஸ்
தில்லியில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இந்திய மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போராவை காவல் துறையினர் கைது செய்து அங்கீகரிக்கப்படாத வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.
நேஹா போராவை அழைத்துச் சென்றது காவல் துறையினரின் வாகனமாக இல்லாததால், அவர் கைது செய்யப்பட்டாரா? அல்லது கடத்திச் செல்லப்பட்டாரா? என்று மாணவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். மேலும், கைது செய்து அழைத்துச் செல்லும்போது ஒரு பெண் காவலர் கூட வாகனத்தில் செல்லவில்லை எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களை கலைக்க முயன்ற காவலர்களில் பலர் தங்கள் பெயரை அடையாளப்படுத்தவில்லை என்றும், இதனால், நேஹாவை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றவர்கள் காவலர்களா? என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளதாக மாணவர் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் இன்று (அக். 4) மூன்றாவது நாளாகப் போராட்டம் நடைபெற்றது. மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் நேஹா போரா, மாணவர்களை வழிநடத்தி போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு அசோகா சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை, காவல் துறையினர் தடுப்புகளை அமைத்து தடுத்தனர். மேலும், தடியடி நடத்தியும் கலைத்தனர்.
அப்போது காவலர்களின் தடுப்புகள் மீது ஏறி போராடிய நேஹா போரா உள்ளிட்ட மாணவர் சங்க நிர்வாகிகளை காவல் துறையினர் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர்.
இதில் நேஹா போராவை அழைத்துச் சென்ற வாகனம் காவல் துறையின் வாகனம் அல்ல என்றும், கைது செய்து அழைத்துச் சென்றவர்கள் பெயர்ப் பட்டை இல்லாத சீருடை அணிந்திருந்ததாகவும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி பெண்ணை கைது செய்து அழைத்துச் செல்லும் வாகனத்தில் ஒரு பெண் காவலர் கூட இல்லை எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இதனால், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த நேஹா போரா கைது செய்து அழைத்துச் செல்லப்பட்டாரா? அல்லது கடத்திச்செல்லப்பட்டாரா? எனவும் மாணவர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
Summary
AISA President Neha Bora Picked Up By Delhi Police In Anti-CEC Protest
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