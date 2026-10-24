அமைதிப் பத்திரத்தில் கையெழுத்திட மாட்டேன்! அரசைக் கேள்வி கேட்பது அமைதி மீறலா? நேஹா போரா
அகில இந்திய மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போரா கூறியது பற்றி...
நேஹா போரா - IANS
தில்லி காவல்துறை கோரிய அமைதிப் பிணைப்பத்திரத்தில் கையெழுத்திட மாட்டேன் என்று அகில இந்திய மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போரா கூறியுள்ளார்.
எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்று வலியறுத்தி தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள், மாணவர் அமைப்புகள் போராட்டம் நடத்தின.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அகில இந்திய மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போராவும் கைது செய்யப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து நேஹா போரா, போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு, அமைதியைப் பேணுவதற்காக, ஒரு சிறப்பு நிா்வாக மாஜிஸ்திரேட் (எஸ்இஎம்) முன் பிணைப்பத்திரம் ஒன்றை தாக்கல் செய்யுமாறு கேட்டு தில்லி காவல்துறை அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது.
இதற்கு எதிராக நேஹா போரா தாக்கல் செய்த மனுவை தில்லி தில்லி உயர் நீதிமன்றம் நேற்று தள்ளுபடி செய்தது.
இதையடுத்து தான் அமைதி பிணைப்பத்திரத்தில் கையெழுத்திட மாட்டேன் என்று நேஹா போரா கூறியுள்ளார்.
"எனக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் தவறானவை. நான் அமைதிப் பத்திரத்தில் கையெழுத்திடப் போவதில்லை.
நாங்கள் சென்ட்ரல் பார்க்கிற்குச் சென்று போராட்டம் நடத்தியது அமைதியை மீறிய செயல் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். சென்ட்ரல் பார்க் போராட்டத்திற்கு எங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை. எனவே, அந்த ஆதாரம் தவறானது.
யாருக்காக அமைதியைக் கேட்கிறீர்கள்? நாட்டில் 13 கோடி பேர், வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். சாமானிய மக்கள் வாக்குரிமையை இழக்கும்போது, அரசைக் கேள்வி கேட்க அமைதியான போராட்டமே அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே வழியாகும். அரசைக் கேள்வி எழுப்புவது அமைதி மீறலா? அரசைக் கேள்வி கேட்காமல் இருப்பது அமைதியா?" என்று போரா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Summary
I will not sign the peace bond: Is questioning the govt a breach of peace, Neha Bora
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