கல்வி நிறுவனங்கள் மீது ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக தாக்குதல்! போர் வலுப்பெறும் - நேஹா போரா எச்சரிக்கை!
மேற்கு வங்கத்தில் கல்வி நிறுவனங்கள் மீது வலதுசாரி இயக்கங்கள் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு நேஹா போரா கண்டனம்...
நேஹா போரா - PTI
மேற்கு வங்கத்தில் முதன்மை கல்வி நிறுவனங்கள் மீது ஆர்.எஸ்.எஸ். - பா.ஜ.க உள்ளிட்ட வலதுசாரி இயக்கங்கள் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு அகில இந்திய மாணவர் சங்கத் தலைவர் நேஹா போரா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இவ்வாறு தொடர்ந்து நடைபெற்றால், அரசுக்கு எதிரான போர் வலுப்பெறும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.
மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் உள்ள ஜாதவ்பூர் பல்கலைக் கழகத்தில் இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் நேஹா போரா கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.
மாணவர்கள் முன்பு அவர் பேசியதாவது:
''சத்யஜித்ரே திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி கல்வி நிறுவனம் போன்ற தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் வலதுசாரி இயக்கங்களைச் சேர்ந்தவர்களின் தாக்குதல் மீண்டும் மீண்டும் அரங்கேறி வருகிறது. ஜனநாயக மற்றும் மதச்சார்பற்ற கருத்துகள் பெரும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகி வருகின்றன.
கடந்த ஒரு வாரமாக ஆர்.எஸ்.எஸ். மற்றும் அதன் கூட்டாளியான எஸ்.ஆர்.எஃப்.டி.ஐ. (SRFTI) தொடர்ந்து மாணவர்கள் மீது தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது.
ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு தில்லி ஜேயு பல்கலைக் கழக மாணவர்கள் வலதுசாரி அமைப்புகளைச் சேர்ந்த வெளியாள்களால் சிறைவைக்கப்பட்டு, அவர்கள் மீது கற்களும் முட்டைகளும் வீசப்பட்டன. அவர்களால் அதிகாரம் மட்டுமே செய்ய முடியும். இதுபோன்ற தாக்குதல்களால் நம்மை அச்சுறுத்த முடியாது.
வலதுசாரி இயக்கங்கள் ஜனநாயக அமைப்பை மீறிச் செயல்படுகின்றன. மேலும், பேச்சுரிமையை முழுமையாக பறிக்கின்றன. இதனால், அவர்களுக்கு எதிரான நமது போர் மேலும் வலுப்பெறுவது மட்டும் உறுதி'' எனப் பேசினார்.
Summary
RSS BJP attacks on Bengal campuses alleges All India Students Association Neha Bora
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