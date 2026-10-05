படிவம் 6 திருத்தத்துக்கு அனுமதி அளித்தது யார்? - கனிமொழி கேள்வி
தேர்தல் ஆணையத்தின் படிவம் 6 -ன் திருத்தத்துக்கு அனுமதி அளித்தது யார்? என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது குறித்து...
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், திமுக எம்.பி. கனிமொழி - கோப்புப் படம்
தேர்தல் ஆணையத்தின் படிவம் 6 -ன் திருத்தத்துக்கு அனுமதி அளித்தது யார்? என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி திங்கள்கிழமை (அக். 5) கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளில் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டுமென வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகளும் இளைஞர்களும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன.
இதுதொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில் தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் 'படிவம் 6' உடன் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட உறுதிமொழியை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டதாக தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் கூறியிருந்த நிலையில், 'அதற்கு உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை' என்று தலைமை நீதிபதி இன்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து திமுக எம்.பி. கனிமொழி தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
படிவம் 6-இல் செய்யப்பட்ட திருத்தத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்பதை இன்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அப்படியானால், இந்த மாற்றத்துக்கு யார் அனுமதி அளித்தது?
இந்த மாற்றத்தைச் செய்தது யார் என்பதை உச்ச நீதிமன்றமே அறிய முற்படுவதால், இது ஒரு சிறிய பிரச்னை அல்ல.
சமீபத்திய தேர்தல்களில் ஆச்சரியமூட்டும் அரசியல் மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. இதற்கு மத்தியில், தேர்தல் நடைமுறையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட விளக்கப்படாத மாற்றங்கள் நமது தேர்தல் அமைப்பின் நேர்மை குறித்துக் கடுமையான கேள்விகளை எழுப்புகின்றன.
The Supreme Court has now made one thing clear: it did not approve the modification to Form 6. Then who authorised this change?— Kanimozhi (à®à®©à®¿à®®à¯à®´à®¿) (@KanimozhiDMK) October 5, 2026
When two Election Commissioners had reportedly raised objections, and the Supreme Court itself is seeking to know who made the modification, this is noâ¦
Summary
DMK MP Kanimozhi questioned on Monday (Oct. 5) who granted permission for the amendment to the Election Commission's Form 6.
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