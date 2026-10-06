அக். 10 போராட்டத்தில் பங்கேற்கக் கூடாது; சிஜேபி கட்சியினருக்கு காவல்துறை நோட்டீஸ்!
ஞானேஷ் குமாரின் ராஜிநாமாவை வலியுறுத்தி வரும் அக். 10 ஆம் தேதி சிஜேபி நடத்தும் போராட்டத்தில் பங்கேற்கக் கூடாது என சிஜேபி கட்சியினருக்கு காவல்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது குறித்து...
அபிஜீத் தீப்கே - கோப்புப் படம்
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜிநாமாவை வலியுறுத்தி வரும் அக். 10 ஆம் தேதி சிஜேபி நடத்தும் போராட்டத்தில் பங்கேற்கக் கூடாது என சிஜேபி கட்சியினருக்கு காவல்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்ஐஆர்) விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனிப்பட்டமுறையில் முடிவெடுத்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.
எனவே, ஞானேஷ் குமாரை உடனடியாக பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் அல்லது அவரே பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி நாட்டின் பல பகுதிகளில் மாணவர் அமைப்புகள், இளைஞர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றன.
இதையடுத்து, நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பெரிதும் கவனம் பெற்ற கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி, ஞானேஷ் குமாரின் ராஜிநாமாவை வலியுறுத்தி வரும் அக். 10 ஆம் தேதி தில்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தவுள்ளது.
இந்த நிலையில், அந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்கக்கூடாது எனவும் ஜந்தர் மந்தருக்கு செல்வதற்கான பயண செலவுகளுக்கான நிதி ஆதாரம் எங்கிருந்து வந்தது என்ற விவரங்களை கேட்டும் சிஜேபி கட்சியினருக்கு மகாராஷ்டிரத்தின் சந்திராபூர் மாவட்ட காவல்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
எங்களுடைய அமைதியான போராட்டத்தை சீர்குலைப்பதற்காக ஏற்கெனவே ஏதேனும் திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளதா? நாட்டின் குடிமக்கள் பாதுகாப்பைவிட ஞானேஷ் குமாரின் பாதுகாப்பு முக்கியமா? என்ற கேள்விகளை சிஜேபி தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே எழுப்பியுள்ளார்.
Maharashtra Police is sending notices to CJP volunteers asking for their Delhi travel expenses and threatening that the protest could turn violent.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 6, 2026
How can they make such a claim? Is something already being planned to disrupt our peaceful protest?
Is protecting Gyanu moreâ¦ pic.twitter.com/KC07vXpdqR
Summary
The police have issued a notice to CJP party members, directing them not to participate in the protest organized by the CJP on October 10th, which demands the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
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