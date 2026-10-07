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மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: உ.பி.யில் 8 பாஜக வேட்பாளா்கள் வேட்புமனு தாக்கல்

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெற உள்ள மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிட 8 வேட்பாளா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

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உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெற உள்ள மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிட 8 வேட்பாளா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

மாநில முதல்வா் யோகி ஆதித்யநாத் முன்னிலையில், தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரி அஜீத் வா்மாவிடம் வேட்புமனுவை அவா்கள் தாக்கல் செய்தனா்.

ஓபிசி பிரிவைச் சோ்ந்த மாநில அமைச்சா் தரம்பால் சிங், கட்சியின் ஓபிசி பிரிவுத் தலைவா் பிரகாஷ் பால், ஸ்ருதி கங்வாா், தலித் சமூகத்தைச் சோ்ந்த வித்யாசாகா் சோங்கா், பிரியங்கா ராவத் மற்றும் ராதாகாந்த் ஓஜா, கோபி கிருஷ்ண பாண்டே உள்ளிட்ட பிராமண சமூகத்தைச் சோ்ந்த இருவா், ராம் பிரதாப் சிங் செளஹான் (தாக்கூா்) ஆகியோரை வேட்பாளா்களாக பாஜக நிறுத்தியுள்ளது. இவா்கள் அனைவரும் தலா 10 எம்.எல்.ஏ.க்களின் முன்மொழிவுடன் தலா இரு வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனா்.

உத்தர பிரதேசத்தில் 10 மாநிலங்களவை எம்.பி.க்களின் பதவிக் காலம் நிறைவடைய உள்ளது. அவா்களில் 8 போ் பாஜகவைச் சோ்ந்தவா்கள். ஒருவா் சமாஜவாதி கட்சியையும், மற்றொருவா் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியையும் சோ்ந்தவா்கள்.

இந்த 10 இடங்களுக்கான தோ்தல் அக்.16-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இதில், 2 இடங்களில் போட்டியிட சமாஜவாதி கட்சி சாா்பில் ராம் கோபால் யாதவ், ரிலையன்ஸ் குழும நிா்வாகி தன்ராஜ் பரிமள் நத்வானி ஆகியோா் ஏற்கெனவே வேட்பு மனுக்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனா்.

முன்னதாக, மாநிலங்களவைத் தோ்தலில் மூன்றாவதாக ஒரு வேட்பாளரை சமாஜவாதி கட்சி நிறுத்தி, போட்டியை ஏற்படுத்தப் போவதாக செய்திகள் வெளியாகின. ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் சிலா் தங்களுடன் தொடா்பில் இருப்பதாகவும் சமாஜவாதி கட்சி சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், தோ்தலில் மூன்றாவது வேட்பாளரை நிறுத்தப் போவதில்லை என தனது சமூக ஊடக பதிவு மூலம் சமாஜவாத கட்சித் தலைவா் அகிலேஷ் யாதவ் தெரிவித்தாா்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய செவ்வாய்க்கிழமை கடைசி நாள் என்ற நிலையில், காலியாகும் 10 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு, பாஜக சாா்பில் 8 பேரும், சமாஜவாதி கட்சி சாா்பில் இருவரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா். இவா்கள் தவிர சுயேச்சைகள் இருவரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனா். ஆனால், வேட்புமனுவில் 10 எம்.எல்.ஏ.க்களின் முன்மொழிவு கட்டாயம் என்ற நிலையில், வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது சுயேச்சைகள் இருவரின் மனுக்களும் நிராகரிக்கப்படும். அந்த வகையில், பாஜக மற்றும் சமாஜவாதி வேட்பாளா்கள் 10 பேரும் போட்டியின்றி மாநிலங்களவைக்குத் தோ்வு செய்யப்பட உள்ளனா்.

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