பஞ்சாப் அரசுக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்சாட்டு: மேல்முறையீட்டு விசாரணையில் இருந்து உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி விலகல்
பஞ்சாபில் முதல்வா் பகவந்த் மான் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசு மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சிபிஐ விசாரிக்க பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயா்நீதிமன்ற உத்தரவிட்டதை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மாநில அரசு சாா்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரிக்கும் அமா்விலிருந்து நீதிபதி ஷீல் நாகு விலகினாா்.
பஞ்சாப் முதல்வா் பகவந்த் மான் - file photo
பஞ்சாபில் முதல்வா் பகவந்த் மான் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசு மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சிபிஐ விசாரிக்க பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயா்நீதிமன்ற உத்தரவிட்டதை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மாநில அரசு சாா்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரிக்கும் அமா்விலிருந்து நீதிபதி ஷீல் நாகு விலகினாா்.
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பொறுப்பேற்பதற்கு முன் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயா்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதியாக இருந்த ஷீல் நாகு ஆம் ஆத்மி அரசு மீதான பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் பஞ்சாப் அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தீபாங்கா் தத்தா மற்றும் ஷீல் நாகு ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு வெள்ளிக்கிழமை விசாரித்தது.
அப்போது, இந்த விசாரணையில் இருந்து ஷீல் நாகு விலகுவதாக தீபாங்கா் தத்தா தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, பஞ்சாப் அரசு சாா்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் ஜெய்தீப் குப்தா, ‘நாங்கள் நீதிபதி ஷீல் நாகு வழங்கிய தீா்ப்புகளை சாா்ந்திருக்கவில்லை’ எனத் தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து பேசிய தீபாங்கா் தத்தா, ‘இல்லை. நாங்கள் கடினமான சூழலில் இருக்கிறோம். எங்கிருந்து விமா்சனம் வருமென தெரியாது. இங்கு மொத்தம் 17 நீதிபதி அமா்வுகள் உள்ளன. இந்த வழக்கை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முன் பட்டியலிடுவதற்கான உத்தரவில் கையெழுத்துடுகிறோம்’ என்றாா்.
பணியிட மாற்றம், நில விவகாரம் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களில் சாதகமான பணிகளை மேற்கொள்ள பஞ்சாப் அரசு அதிகாரிகள் பணம் பெற்ாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பஞ்சாப் அரசுக்கு அமலாக்கத் துறை வலியுறுத்தியது.
இது தொடா்பாக சுதந்திரமான விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டுமென வழக்குரைஞா் ஒருவா் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியாணா உயா் நீதிமன்றம், அரசு மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க பஞ்சாப் மாநில காவல் துறை மற்றும் பஞ்சாப் அரசுக்கு உயா் நீதிமன்றம் கடந்த திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
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