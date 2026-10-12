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ஞானேஷ் குமார் பதவி நீக்கம்! கேரள பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்!

கேரள பேரவையில் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பற்றி...

VD Satheesan

கேரள பேரவை - X | VD Satheesan

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இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி கேரள சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

எஸ்.ஐ.ஆர். நடைமுறையில் முறைகேடு செய்ததாக ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி கேரள சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் வி.டி. சதீசன் இன்று தீர்மானம் கொண்டு வந்தார்.

அந்த தீர்மானத்தில், குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை பணிநீக்கம் செய்ய வேண்டும், முறைகேடாக நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும், தேர்தல் ஆணையர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் குழுவில் பிரதமர், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் தலைமை நீதிபதி இடம்பெறும் வகையில் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தீர்மானத்துக்கு காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், பாஜகவின் மூன்று எம்.எல்.ஏ.க்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

பின்னர், பெரும்பான்மை அடிப்படையில் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான தீர்மானம் நிறைவேறியதாக பேரவைத் தலைவர் அறிவித்தார்.

இதுதொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள வி.டி.சதீசன், “கேரளம் வரலாறு படைத்துள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்கக் கோரும் தீர்மானத்தை முதல் மாநிலமாக நிறைவேற்றியுள்ளது. சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல்களுக்காகக் கேரளம் உறுதியுடன் நிற்கிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Gyanesh Kumar removed from office! Resolution passed in Kerala Assembly!

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