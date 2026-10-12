நாடே ஜந்தர் மந்தராக மாறும்: அபிஜீத் தீப்கே ஆவேசம்!
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த நாடே ஜந்தர் மந்தராக மாறும் என அபிஜீத் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.
அபிஜீத் தீப்கே - கோப்புப் படம்
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த நாடே ஜந்தர் மந்தராக மாறும் என அபிஜீத் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.
எஸ்ஐஆர் நடைமுறையில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களைத் தொடர்ந்து தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சிஜேபி சார்பில் தில்லியில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தில் இளைஞர்கள், மாணவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், செய்தியாளர்கள் என பலரையும் காவல்துறை கைது செய்தனர்.
போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்த சிஜேபியின் நிறுவனரான அபிஜீத் தீப்கே உள்பட முக்கியத் தலைவர்கள் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில், ஜந்தர் மந்தரில் இனி போராட்டங்கள் நடத்த அனுமதி வழங்கப்படாது என தில்லி காவல்துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், “தில்லியில் போராட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்துவதற்கு அதிகாரப்பூர்வமாக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு மாற்றாக வேறு இடங்களை ஆய்வு செய்ய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒரு குழுவை அமைத்திருந்தது.
அக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், ஜந்தர் மந்தர் இனி போராட்டங்கள் நடத்துவதற்கான இடமாக இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்குப் பதிலாக, ராம்லீலா மைதானம், புராடி மைதானம் மற்றும் கிழக்கு தில்லியில் உள்ள சிபிடி மைதானம் ஆகிய மூன்று இடங்கள் போராட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்துவதற்கான புதிய இடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன” எனக் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இதற்கு சிஜேபி சார்பில் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே எக்ஸ் தளத்தில் இதுதொடர்பாக ஆவேசமாகப் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “ஜந்தர் மந்தரை போராட்டக் களம் என்ற வரைமுறையில் இருந்து அவர்கள் நீக்கிவிட்டனர். ஆம். இனி அது போராட்டக் களம் அல்ல. ஏனெனில், ஒரு கோழை சர்வாதிகாரி அதை ஒரு போர்க்களமாக மாற்றிவிட்டார். இனி இந்த நாடு முழுவதும் ஜந்தர் மந்தராக மாறும்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மற்றொரு பதிவில், “இன்று ஜந்தர் மந்தரை போராட்டக் களம் என்ற நிலையிலிருந்து மோடி நீக்கிவிட்டார். நாளை அவர் ஜனநாயகத்தையே நீக்குவார். அந்த சர்வாதிகாரியின் பிரச்னை ஒருபோதும் போராட்டக்களம் அல்ல. மக்கள் போராடுகிறார்கள் என்ற எண்ணமே அவர்களின் பிரச்னை” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Abhijit Deepke has stated that with permission for protests at Jantar Mantar being denied, the entire country will turn into Jantar Mantar.
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