மணிப்பூரில் மீண்டும் பதற்றம்! ஆளில்லா கிராமத்தில் வீடுகள் எரிப்பு!
காம்ஜோங் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தில் வீடுகள் எரிக்கப்பட்டது தொடர்பாக..
வீடுகள் எரிப்பு - file photo
மணிப்பூரின் காம்ஜோங் மாவட்டத்தில், மக்கள் வெளியேறிய கிராமத்தில் புதன்கிழமை காலை பல வீடுகள் தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டதால், அங்கு மீண்டும் பதற்றம் நிலவியது.
சசாட் கிராமத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ள கோய்கை குகி கிராமத்தில், இன்று அதிகாலை 5.30 மணியளவில் அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் சிலர் வீடுகளுக்குத் தீயிட்டு எரித்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் கூறுகையில்,
இனமோதல்களால் பாதிக்கப்பட்ட மணிப்பூரில் குகி, நாகா சமூகத்தினரிடையே மோதல்கள் தீவிரமடைந்ததைத் தொடர்ந்து, காம்ஜோங் மாவட்டத்தில் உள்ள கோய்கை குகி கிராமத்தில் மக்கள் வெளியேறிய நிலையில் கிராமமே விரிச்சோடி உள்ளது.
இந்நிலையில், அங்கிருந்த வீடுகளுக்கு மர்ம நபர்கள் சிலர் தீயிட்டு எரித்துள்ளனர். இந்த தீ விபத்தால் ஏற்பட்ட சேதத்தின் அளவு, இதில் ஈடுபட்டவர்கள் யார் என்பது இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை.
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்து, மாநிலத்தில் உள்ள இந்த இரு பழங்குடியின சமூகத்தினரிடையே ஏற்பட்டுள்ள இன மோதல்களில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். பல வீடுகள் தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமெங்லாங், நோனி, காங்போக்பி, உக்ருல் மற்றும் காம்ஜோங் ஆகிய மாவட்டங்கள் இந்த வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்று அவர் கூறினார்.
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