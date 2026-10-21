ராகுல் வெளிநாட்டுப் பயணம்? நான் பயண ஏற்பாட்டாளா் அல்ல -சசி தரூா் பதில்
ராகுல் வெளிநாட்டுப் பயணம் குறித்து சசி தரூா் அளித்த பதில் பற்றி...
சசி தரூர் (கோப்புப்படம்) - ANI
மக்களவைத் தலைவரின் ராகுல் காந்தியின் வெளிநாட்டுப் பயணம் குறித்த கேள்விக்கு, ‘நான் பயண ஏற்பாட்டாளா் அல்ல’ என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், திருவனந்தபுரம் எம்.பி.யுமான சசி தரூா் பதிலளித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலக வலியுறுத்தி தலைநகா் தில்லி உள்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடா் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதை காங்கிரஸ் கட்சி தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறது. இந்நிலையில், ராகுல் காந்தி திடீரென வெளிநாட்டுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
இதை விமா்சித்த பாஜக, ‘போராட்டம் என்ற பெயரில் பொய் முழக்கங்களை எழுப்பி வைத்த ராகுல், இப்போது திடீா் விடுப்பு எடுத்துக் கொண்டு வெளிநாட்டு சுற்றுலாவுக்குச் சென்றுள்ளாா்’ என்று கேலியாக கூறியிருந்தது.
இந்நிலையில், திருவனந்தபுரத்தில் புதன்கிழமை சசி தரூரிடம் செய்தியாளா்கள் கேள்வி எழுப்பினா். அதற்கு, ‘நான் பயண ஏற்பாட்டு முகவா் அல்ல. இந்தக் கேள்வியை என்னிடம் கேட்க எந்த அவசியமும் இல்லை. நான்கூட இப்போது தில்லியில் இருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு வந்துள்ளேன். அதுபோல ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு பணிகள் இருக்கும். எனவே, அது குறித்தெல்லாம் நான் கருத்துக்கூற முடியாது’ என்று பதிலளித்தாா்.
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