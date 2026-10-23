மணிப்பூா் அரசுக்கு எதிராக ‘ஓசை எழுப்பி’ போராட்டம்: கண்ணீா்ப் புகை குண்டுகள் வீச்சு
மணிப்பூரில் இயல்பு நிலையைக் கொண்டுவரத் தவறிய மாநில அரசை கண்டித்து, நூற்றுக்கணக்கானோா் ஓசை எழுப்பி வெள்ளிக்கிழமை நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
Donald Sairem
மணிப்பூரில் இயல்பு நிலையைக் கொண்டுவரத் தவறிய மாநில அரசை கண்டித்து, நூற்றுக்கணக்கானோா் ஓசை எழுப்பி வெள்ளிக்கிழமை நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அவா்கள் கலைந்து போவதற்கு காவல் துறை கண்ணீா்ப் புகை குண்டுகளை வீசியது.
மணிப்பூரில் மைதேயி-குகி-நாகா இனங்களைச் சோ்ந்தவா்கள் மாறி மாறி கொல்லப்படுவது, அங்கு இயல்பு நிலையைக் கொண்டுவர மாநில அரசு தவறிவிட்டது ஆகியவற்றுக்கு எதிராக, மாநிலம் முழுவதும் ஓசை எழுப்பும் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபடுமாறு பொதுமக்களுக்கு ஹாவ்மி கூட்டமைப்பு அழைப்பு விடுத்தது.
அதன்படி, மாநில தலைநகா் இம்பாலின் பல்வேறு பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கானோா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு 7.30 முதல் 8 மணி வரை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பாத்திரங்களை தட்டியும், சுத்தியலால் மின்கம்பங்களைத் தட்டியும், காா் ஹாரன்களை ஒலிக்கச் செய்தும், மேளம் அடித்தும் தங்கள் உணா்வை அவா்கள் வெளிப்படுத்தினா்.
மாநில முதல்வா் செயலகம், ஆளுநா் மாளிகையில் இருந்து சில மீட்டா்கள் தொலைவில் உள்ள பண்டைய கால மணிப்பூரின் அரசியல்-கலாசார மையமான காங்லா கோட்டையை நோக்கி, அவா்கள் பேரணி சென்றனா். அவா்களைப் பாதுகாப்புப் படையினா் தடுத்து நிறுத்த முயன்றனா். எனினும் போராட்டக்காரா்கள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்தப் போராட்டம் காரணமாக, இம்பால் முழுவதும் சுமாா் 10 நிமிஷங்கள் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டன. ஆளுநா் மாளிகை அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் கலைந்து போவதற்கு காவல் துறையினா் கண்ணீா்ப் புகை குண்டுகளை வீசினா். போராட்டத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. வன்முறையும் நடைபெறவில்லை.
Summary
'Noisy' protest against Manipur government: Tear gas fired
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