The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மருது சகோதரர்களுக்கு வீரவணக்கம்: முதல்வர் விஜய்சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 80 உயர்வு!கனமழை: கோவை குற்றாலம் அருவி மூடல்!கனமழை: நீலகிரியில் 6 தாலுகாக்களில் இன்று (அக். 24) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!தமிழகத்தில் இரு நாள்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை! அக். 26-இல் புயல் உருவாக வாய்ப்பு!கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ. 9,000 கோடி திரட்டுகிறது தமிழக அரசு!அருணாசல் எல்லையில் ரோந்துப் பாதைகளை சீன படைகள் பின்பற்றாததால் பதற்றம்: இந்தியாபாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!ரூ. 84,084 கோடிக்கு ‘சமுத்ர மந்தன்’ திட்டம்: கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய், எரிவாயு தேட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

கர்நாடகத்தில் லேசான நிலநடுக்கம்!

கர்நாடகத்தில் இன்று ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் பற்றி...

Low intensity quake recorded in parts of K'taka's Chikkaballapur district

நிலநடுக்கம்.

Updated On :

கர்நாடகத்தின் சிக்கபல்லாபூராவில் லேசான நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது.

கர்நாடக மாநிலம், சிக்கபல்லாபூரா மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை அதிகாலை லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 2.9ஆகப் பதிவானதாக கர்நாடக மாநில இயற்கை பேரிடர் கண்காணிப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையம் கௌரிபிதனூர் தாலுகாவில் உள்ள சோமசெட்டிஹள்ளி கிராமத்திற்கு அருகில் இருந்தது.

மேலும் இந்த நிலநடுக்கமானது அதிகாலை 3.29 மணிக்கு, 5 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநில இயற்கை பேரிடர் கண்காணிப்பு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, நிலநடுக்கத்தின் மையப்புள்ளி கௌரிபிதனூர் தாலுகாவில் உள்ள தாரிடாலு கிராம பஞ்சாயத்திற்கு தென்மேற்கே 2.53 கி.மீ தொலைவிலும், அலிபுரா கிராம பஞ்சாயத்திற்கு வடமேற்கே 4.30 கி.மீ தொலைவிலும், சிக்கபல்லாபூர் நகரத்திற்கு வடமேற்கே 33 கி.மீ தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.

"நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதியிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட நில அதிர்வு தீவிர வரைபடத்தின்படி, இதன் தீவிரம் குறைவாகவே உள்ளது. மையப்புள்ளியிலிருந்து 20 முதல் 30 கி.மீ சுற்றளவு வரை அதிர்வுகள் உணரப்பட்டிருக்கலாம்" என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலநடுக்கத்தின் தீவிரம் குறைவாக இருப்பதால், உள்ளூர் மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்றும், இருப்பினும் லேசான அதிர்வுகள் உணரப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

நிலநடுக்கத்தின் அளவு மற்றும் தீவிரம் குறைவாகவே இருப்பதால் மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

Summary

An earthquake of 2.9 magnitude was recorded in Chikkaballapura district in the wee hours of Saturday, the KSNDMC said.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தென் பசிபிக் பெருங்கடல் வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

தென் பசிபிக் பெருங்கடல் வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்

பெங்களூரு அருகே லேசான நிலநடுக்கம்: ரிக்டா் அளவில் 3.0 ஆகப் பதிவு

பெங்களூரு அருகே லேசான நிலநடுக்கம்: ரிக்டா் அளவில் 3.0 ஆகப் பதிவு

இந்தியாவுக்கு 25ஆவது தங்கம்..! ஈட்டி எறிதலில் உலக சாதனை படைத்த ஹானி!

இந்தியாவுக்கு 25ஆவது தங்கம்..! ஈட்டி எறிதலில் உலக சாதனை படைத்த ஹானி!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? திருவாரூர் மாவட்ட இளைஞர் நீதிக்குழுமத்தில் இளநிலை உதவியாளர் வேலை

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? திருவாரூர் மாவட்ட இளைஞர் நீதிக்குழுமத்தில் இளநிலை உதவியாளர் வேலை

விடியோக்கள்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

"சர்வாதிகாரியாக மாறிய CM Vijay?": ADMK செல்லூர் ராஜூ விமர்சனம்

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!