தென் பசிபிக் பெருங்கடல் வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்
தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது குறித்து...
தென் பசிபிக் பெருங்கடல் வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - கோப்புப்படம்
தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. இது ரிக்டர் அளவில் 7.2 ஆகப் பதிவானதைத் தொடர்ந்து தொடர்ந்து சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம், வனுவாட்டு தீவுகள் பகுதியில் சனிக்கிழமை அதிகாலை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.2 அலகுகளாக பதிவானது. அதே பகுதியில் 25 வினாடிகள் இடைவெளியில் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.9 அலகுகளான இரண்டாவது நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து அந்த பகுதிக்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது, ஆனால் பின்னர் அது திரும்பப் பெறப்பட்டது.
முதல் நிலநடுக்கத்தின் மையமானது வனுவாட்டு சோலை நகருக்கு மேற்கே 200 கி.மீ. தொலைவிலும், 10. கி.மீ. ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது. இரண்டாவது நிலநடுக்கத்தின் மையமானது போர்ட்-ஓல்ரி நகருக்கு மேற்கு-வடமேற்கே 197 கி.மீ. தொலைவில் 10 கி.மீ. ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்தது.
நிலநடுக்க மையத்திலிருந்து 300 கி.மீ. தொலைவிற்குள் உள்ள கடற்கரைப் பகுதிகளில் அபாயகரமான அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என பசிபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள், சேதங்கள் குறித்த எந்தவித தகவல்களும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
A tsunami warning has been issued after a magnitude 7.2 earthquake struck off Vanuatu
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