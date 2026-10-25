மகத்தான சாதனை.... 114 பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்த இந்தியாவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் அசத்திய இந்திய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பிரதமர் மோடி கூறியிருப்பதாவது...
ஆசிய விளையாட்டின் வளர்ச்சி, பிரதமர் மோடி - படங்கள்: ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியா, பிடிஐ
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் அசத்திய இந்திய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், “இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த வெற்றிக்கு வாழ்த்துகள்” எனக் கூறியுள்ளார்.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கி நேற்றிரவுடன் முடிவடைந்தன. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடினார்கள்.
மொத்தமாக இந்தியா 30 தங்கம், 35 வெள்ளி, 49 வெண்கலம் பதக்கங்களை வென்று, 114 பதக்கங்களுடன் நான்காம் இடத்தில் நிறைவு செய்தது.
முன்னதாக 2014 ஆசிய பாரா விளையாட்டில் 3 தங்கம் உள்பட 33 பதக்கங்களே வென்ற நிலையில், 2026ல் 30 தங்கம் உள்பட 114 பதக்கங்கள் வெல்லும் அளவுக்கு நமது மாற்றுத்திறனாளி வீரர், வீராங்கனைகள் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளார்கள்.
ஆசிய விளையாட்டில் 84 பதக்கங்களே வென்ற நிலையில், ஆசிய பாரா விளையாட்டில் 114 பதக்கங்கள் வென்று இந்தியாவின் பாரா வீரர், வீராங்கனைகள் மகத்தான சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.
இதுதான் இந்தியாவின் அதிகபட்ச பதக்க எண்ணிக்கை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இது குறித்து பிரதமர் மோடி இன்று (அக்.25) காலை தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026ல் நமது மாற்றுத்திறனாளி வீரர், வீராங்கனைகள் மகத்தான சாதனையுடன் நிறைவு செய்துள்ளார்கள்.
114 பதக்கங்களுடன் சாதனை படைத்துள்ளார்கள். இதுதான் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த செயல்பாடு. இந்த நிகழ்வு ஒட்டுமொத்த நாட்டிற்கும் மகிழ்ச்சியும் மிகுந்த பெருமையும் அளித்துள்ளது.
தனித்துவமான விடாமுயற்சியுடன் விளையாடிய ஒவொரு விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கும் எனது வாழ்த்துகள். ஒவ்வொரு தடகள வீரர், வீராங்கனைகளும் இந்த வரலாற்றுச் சாதனையில் பங்களித்துள்ளார்கள். தங்களது வெற்றியின் மூலமாக கணக்கில்லாத இந்தியர்களுக்கு அவர்கள் உத்வேகத்தை அளித்துள்ளார்கள் எனக் கூறியுள்ளார்.
What an extraordinary achievement by our para-athletes at the just concluded Asian Para Games 2026!— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
With a record 114 medals, this marks Indiaâs best-ever performance at the Games. This is an occasion of immense pride and joy for the entire nation!
I congratulate every memberâ¦
3 â 30 Golds. 33 â 114 Medals. ð— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) October 24, 2026
Indiaâs para-athletes have had a phenomenal rise from Incheon 2014 to Aichi-Nagoya 2026. ð®ð³ ð#AsianParaGames2026 #AichiNagoya2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat pic.twitter.com/wGANQY0GJN
Summary
What an extraordinary achievement by our para-athletes PM Modi lauds
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