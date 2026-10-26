அமித் ஷா குறித்து அவதூறு! ராகுலுக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி!
அமித் ஷா குறித்து அவதூறாக பேசியதாக ராகுலுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி...
ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா குறித்து அவதூறாக பேசியதாக மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை உத்தர பிரதேச சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2018-இல் கா்நாடக பேரவைத் தோ்தலையொட்டி பெங்களூரில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய ராகுல் காந்தி, அப்போது பாஜக தேசியத் தலைவராக இருந்த அமித் ஷாவை அவதூறாக பேசியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
இது தொடா்பாக, உத்தர பிரதேச மாநிலம், சுல்தான்பூரில் உள்ள எம்.பி. மற்றும் எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், ராகுல் மீது பாஜக மூத்த தலைவா் விஜய் மிஸ்ரா அவதூறு வழக்கு தொடுத்தாா். இந்த வழக்கில் கடந்த 2023-இல் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி, ராகுல் ஜாமீன் பெற்றாா்.
விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், கடந்த அக்.13-ஆம் தேதி நீதிமன்றம் தீா்ப்பளிக்கவிருந்தது. பின்னா், தீா்ப்பு தேதி அக்.26-க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து சுல்தான்பூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி இன்று காலை நேரில் ஆஜராகியிருந்த நிலையில், அவருக்கு எதிரான வழக்கை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் தலைமை நீதிபதி சுபம் வர்மா, ராகுல் காந்தி பேசிய கருத்துகள் அவதூறான தன்மையை கொண்டிருக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Defamatory remarks about Amit Shah! Case against Rahul dismissed!
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