ஞானேஷ் கைது செய்யப்பட்டால் 30 விநாடியில் போராட்டங்கள் நிறுத்தப்படும்! ராகுல்
ஞானேஷ் கைது செய்யப்பட்டால் போராட்டங்கள் நிறுத்தப்படும் என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்தது பற்றி...
ராகுல் காந்தி - ANI
இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் கைது செய்யப்பட்டால் 30 விநாடிகளில் போராட்டங்கள் நிறுத்தப்படும் என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த (எஸ்.ஐ.ஆர்.) நடவடிக்கையில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டைத் தொடர்ந்து, நாடு முழுவதும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த போராட்டத்தின் முக்கிய கட்டமாக தில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் வருகின்ற நவ. 1ஆம் தேதி மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தவுள்ளதாக இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகள் அறிவித்துள்ளனர். இதில், 10 லட்சம் பேர் கலந்துகொள்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்னதாக வரும் கடைசி வார இறுதி நாளில் போராட்டம் நடத்தினால் வியாபாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்று தில்லி வணிகர்கள் கவலை தெரிவிப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின.
இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள ராகுல் காந்தி,
“தில்லியில் உள்ள அனைத்து வணிகர்களுக்கும் - நாங்கள் உங்களை நேசிக்கிறோம், உங்கள் கருத்துகளைக் கேட்கிறோம். மத்திய அரசு மெட்ரோ சேவையை நிறுத்தி, சாலைகளை அடைத்து, தலைநகரையே முடக்கியுள்ளது.
வாக்குரிமைகள் திருடப்பட்டிருக்கும் சூழலில், இங்கு எதுவுமே பாதுகாப்பானதல்ல. உங்கள் கடை, சேமிப்பு, குழந்தைகளின் எதிர்காலம் என அனைத்தும் ஆபத்தில் இருக்கின்றன.
குற்றம்சாட்டப்பட்ட நான்காவது நபரான ஞானேஷ் குமாரைப் பதவியிலிருந்து நீக்குங்கள் என்று மோடியிடம் கூறுங்கள். அது நடந்தால் அடுத்த 30 விநாடிகளில் போராட்டங்கள் முடிவுக்கு வரும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
If Gyanesh is arrested, the protests will end in 30 seconds! — Rahul
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