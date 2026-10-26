மும்பை - பெங்களூர் இனி 16 மணி நேரத்தில்! புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள்!
மும்பை - பெங்களூர் இனி 16 மணி நேரத்தில் பயணிக்கும் வகையில் புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள் அறிமுகம் பற்றி...
வந்தே பாரத் | ஐஆர்சிடிசி - சித்திரிப்பு
நாட்டில் படுக்கை வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயில்கள் விரைவில் தொடங்கப்படவிருக்கும் நிலையில் மும்பை - பெங்களூர், வாரணாசி - புது தில்லி இடையே வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படவிருக்கின்றன.
பெங்களூர் - மும்பை இடையேயான ரயில் சேவை அக். 31ஆம் தேதி தொடங்கப்படவிருக்கிறது. இது 1000 கிலோ மீட்டர் தொலைவை வெறும் 16 மணி நேரத்தில் கடந்து செல்லவிருக்கிறது. இது சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் ரயில் சந்திப்பு முனையத்திலிருந்து சர் விஸ்வேஸ்வரய்யா முனையத்தை இணைக்கும். இந்த ரயில் கல்யாண், புனே, சோலாபூர், கலாபுராகி, ராய்சூர் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்கள் வழியாகக் கடந்து செல்லும். இந்த ரயிலானது மகாராஷ்ரம் - கர்நாடக மாநிலங்களை ரயில் வழியாக இணைக்கிறது.
இது இரவு 8.10 மணிக்கு மும்பையிலிருந்து புறப்பட்டால் முற்பகல் 11.55க்கு பெங்களூர் சென்றடையும். பெங்களூரிலிருந்து இரவு 7.50க்கு புறப்பட்டால் மறுநாள் முற்பகல் 11.5க்கு வந்தடையும்.
வாரணாசி - புது தில்லி சேவை நவ. 1ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கின்றன. இது பிரயாக்ராஜ், கான்பூர் இடையே கடந்து செல்லும். வாரணாசியிலிருந்து இரவு 8.50க்கு புறப்பட்டு இரவு
வந்தே பாரத் படுக்கை வசதிகொண்ட முதல் ரயில் சேவை ஹௌரா - காமாக்யா இடையே இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்விரு ரயில் சேவைகளும், தொழில் மற்றும் வணிகம் தொடர்பாக முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே பயணிப்போருக்கு மிகுந்த பயனுள்ள சேவையாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவர்கள் மட்டுமல்லாமல், சுற்றுலா பயணிகள், ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொள்வோருக்கும் இந்த ரயில் சேவை உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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