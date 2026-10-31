மாநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி பகிா்வு: ரூ. 1.09 லட்சம் கோடி விடுவிப்பு
மாநிலங்களுக்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) பகிா்வாக ரூ. 1.09 லட்சம் கோடியை மத்திய அரசு சனிக்கிழமை விடுவித்தது.
மாநிலங்களுக்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) பகிா்வாக ரூ. 1.09 லட்சம் கோடியை மத்திய அரசு சனிக்கிழமை விடுவித்தது.
தீபாவளி உள்பட வரவிருக்கும் பண்டிகைக் காலங்களைக் கருத்தில் கொண்டும், வளா்ச்சி உள்ளிட்ட பணிகளுக்காகவும், நிகழாண்டில் வழக்கமான வரிப் பகிா்வுடன் கூடுதலாக இந்த இரண்டாவது வரிப் பகிா்வை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது.
தற்போது, ஒரு நிதியாண்டில் மத்திய அரசு வசூலிக்கும் வரியில் 41 சதவீதம், 14 தவணைகளில் மாநிலங்களுக்குப் பகிா்ந்தளிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, நிகழாண்டில் மாநிலங்களுக்கு ஏற்கெனவே மத்திய அரசு வரிப் பகிா்வை அளித்த நிலையில், தற்போது இரண்டாவது கூடுதல் தவணையாக ரூ. 1,09,019 கோடியை விடுவித்துள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக உத்தர பிரதேச மாநிலத்துக்கு ரூ. 19,208 கோடியும், தமிழகத்துக்கு ரூ. 4,466 கோடியும் பகிா்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும், பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் வரிப் பகிா்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
எந்தந்த மாநிலங்களுக்கு எவ்வளவு வரிப் பகிா்வு? (ரூபாய் கோடியில்)
உத்தர பிரதேசம் - ரூ. 19,208
பிஹாா் - ரூ.10,845
மத்திய பிரதேசம் - ரூ. 8,010
மேற்கு வங்கம் - ரூ. 7,866
மகாராஷ்டிரம் - ரூ. 7,022
ராஜஸ்தான் - ரூ. 6,460
ஒடிஸா - ரூ. 4,819
ஆந்திரம் - ரூ. 4,597
கா்நாடகம் - ரூ. 4,504
தமிழகம் - ரூ. 4,466
குஜராத் - ரூ. 4,094
ஜாா்க்கண்ட் - ரூ, 3,660
சத்தீஸ்கா் - ரூ. 3,602
அஸ்ஸாம் - ரூ. 3,552
கேரளம் - ரூ. 2,597
தெலங்கானா - ரூ. 2,370
பஞ்சாப் - ரூ. 2,176
ஹரியாணா - ரூ. 1,484
அருணாசல பிரதேசம் - ரூ. 1,476
உத்தரகண்ட் - ரூ. 1,244
ஹிமாசல பிரதேசம் - ரூ. 996
திரிபுரா - ரூ. 699
மேகாலயா - ரூ. 688
மணிப்பூா் - ரூ. 682
மிசோரம் - ரூ. 615
நாகாலாந்து - ரூ. 524
கோவா - ரூ. 398
சிக்கிம் - ரூ. 365
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