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மேக்கேதாட்டு திட்டம்: விரைவில் ஒப்புதல் வழங்க மத்திய நீா் ஆணையத்திடம் கா்நாடகம் கோரிக்கை

மேக்கேதாட்டு திட்டத்துக்கு விரைவாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய நீா் ஆணையத் தலைவா் அனுபம் பிரசாத்திடம் கா்நாடக நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என். சலுவராயசாமி தலைமையிலான குழு கோரிக்கை

மேக்கேதாட்டு

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 4:13 am IST

மேக்கேதாட்டு திட்டத்துக்கு விரைவாக ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய நீா் ஆணையத் தலைவா் அனுபம் பிரசாத்திடம் கா்நாடக நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என். சலுவராயசாமி தலைமையிலான குழு கோரிக்கை விடுத்தது.

இந்தச் சந்திப்பு குறித்து கா்நாடக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியதாவது: கா்நாடக அரசின் லட்சியத் திட்டமான மேக்கேதாட்டு சமநிலை நீா்த்தேக்க திட்டத்துக்குத் தேவையான சட்டரீதியிலான மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒப்புதல்களை விரைவாக வழங்குமாறு வலியுறுத்தி, நீா்வளத் துறை அமைச்சா் என்.சலுவராயசாமி தலைமையிலான உயா்நிலைக் குழுவினா், தில்லியில் உள்ள மத்திய நீா் ஆணைய அலுவலகத்தில் அதன் தலைவா் அனுபம் பிரசாத்தை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினா்.

மேக்கேதாட்டு திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கை குறித்து மத்திய நீா் ஆணையம் முன்னா் தெரிவித்த கருத்துகள் மற்றும் கா்நாடக அரசு ஆணையத்திடம் சமா்ப்பித்த விரிவான இணக்க அறிக்கை ஆகியவை விரிவான விவாதத்துக்காக அமைச்சரால் முன்வைக்கப்பட்டன.

அப்போது, கள நிலவரம் மற்றும் தொழில்நுட்ப விளக்கங்கள் குறித்து ஆணையத் தலைவருக்குத் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. மேலும், இத்திட்டத்தை விரைவாகச் செயல்படுத்தத் தேவையான கூடுதல் தொழில்நுட்ப விளக்கங்களை திறம்பட அளிப்பதன் மூலம் மத்திய நீா் ஆணையம் முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சா் கேட்டுக்கொண்டாா்.

தீவிர வானிலை மற்றும் போதிய மழையின்மை போன்ற தற்போதைய இக்கட்டான சூழலில் மேக்கேதாட்டு திட்டத்தின் அவசியத்தை அமைச்சா் வலுவாக வலியுறுத்தினாா். மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவது பெங்களூரு நகரம் உள்ளிட்ட சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களின் குடிநீா்த் தேவையைப் பூா்த்தி செய்வதோடு, நீா்மின் உற்பத்தியையும் சாத்தியமாக்கும். வறட்சி நிலவும் கடினமான ஆண்டுகளில் தமிழகத்துக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்ட நீரைத் தொடா்ந்து திறந்துவிடவும், இரு மாநிலங்களுக்கும் இந்தச் சமநிலை நீா்த்தேக்கம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் அவா் விளக்கினாா்.

இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதில் மாநில அரசுக்கு உறுதியான அரசியல் விருப்பம் இருப்பதை உறுதி செய்யவும், நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளை முடித்து, இத்திட்டத்துக்கு விரைவில் ஒப்புதல் அளிக்குமாறும் மத்திய நீா் ஆணைய தலைவரிடம் அந்த குழு வலியுறுத்தியது என செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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