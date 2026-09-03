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ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப் 17: இறுதிகட்ட பணியில் அதிகாரிகள் தீவிரம்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (இஸ்ரோ) புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளான ‘இஓஎஸ்-05’-ஐ சுமந்தபடி ‘ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட்’ வெள்ளிக்கிழமை (செப். 4) அதிகாலை 2.55 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது.

GSLV-F17

ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப் 17 - X | ISRO

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 6:08 am IST

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் (இஸ்ரோ) புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளான ‘இஓஎஸ்-05’-ஐ சுமந்தபடி ‘ஜிஎஸ்எல்வி-எஃப்17 ராக்கெட்’ வெள்ளிக்கிழமை (செப். 4) அதிகாலை 2.55 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது.

இதையொட்டி, ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவன் விண்வெளி மையத்தின் 2-ஆவது ஏவுதளத்தில் ராக்கெட் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், ஏவுதலுக்கான இறுதிகட்டப் பணிகளில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனா். ஏவுதலுக்கு முன்னதாக ராக்கெட்டின் பல்வேறு நிலைகள், எரிபொருள் நிரப்புதல், செயற்கைக்கோள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் உள்ளிட்டவற்றை சரிபாா்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஏவுதலுக்கான கவுன்ட்டவுன் தொடங்கியுள்ள நிலையில், திட்டமிட்டபடி ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்துவதற்கான பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ‘இஓஎஸ்-05’ செயற்கைக்கோள் புவி கண்காணிப்பு, வானிலை, பேரிடா் மேலாண்மை, வேளாண்மை உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

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