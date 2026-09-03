The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அமெரிக்காவுக்குப் பதிலடி: வளைகுடாவில் ஈரான் தாக்குதல்! அமீரக அதிபருடன் டிரம்ப் பேச்சு!பாலியல் வழக்குகளை முடித்து வைக்க ரூ. 5 கோடி லஞ்சம்: பஞ்சாப் முதல்வர் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு!கிருஷ்ண ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!12-ம் நாள் உண்ணாவிரதத்தில் மகாராஷ்டிர பழங்குடியின மாணவர்கள்! அபிஜீத் தீப்கே பங்கேற்பு!அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியா - பெல்ஜியம் இடையிலான வணிகம் இரட்டிப்பாகும்: பிரதமர் மோடிமுதல்வர் விஜய்யின் காரை மறித்து போராட்டம்! சத்தியம் செய்யுங்கள்; நான் பேசும்போது யாரும் ஓடக்கூடாது! முதல்வர் விஜய்10,000 பேரில் 5,000 பெண் காவலர்கள்! காவல் துறை அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் முதல்வர் விஜய்!

மகாராஷ்டிர பழங்குடியின மாணவர் போராட்டம்! ராகுல் காந்தி நேரில் ஆதரவு!

மகாராஷ்டிர பழங்குடியின மாணவர்களின் போராட்டத்துக்கு ராகுல் காந்தி நேரில் ஆதரவு அளித்துள்ளது குறித்து...

rahul gandhi met tribal students in nasik

நாசிக் பழங்குடியின மாணவர் போராட்டத்துக்கு ராகுல் காந்தி ஆதரவு... - X

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 8:57 pm IST

மகாராஷ்டிரத்தில், பழங்குடியின மாணவர்களின் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்துக்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேரில் சென்று ஆதரவு அளித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிரத்தில், பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான அரசு விடுதிகளில் ஏற்பட்ட மாணவர்களின் உயிரிழப்புகள் மற்றும் முறைக்கேடுகளைக் கண்டித்து நாசிக் மாவட்டத்தில் கடந்த 12 நாள்களாகப் பழங்குடியின மாணவர்கள் மற்றும் மாணவ அமைப்புகள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த விவகாரத்துக்குப் பொறுப்பேற்று, மகாராஷ்டிர பழங்குடியின வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் அசோக் வூயிகே உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பதவி விலக வேண்டுமெனவும், விடுதிகளின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டுமெனவும் இந்தப் போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், நாசிக்கில் நடைபெறும் பழங்குடியின மாணவர் போராட்டத்துக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி இன்று (செப். 3) நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, ராகுல் காந்தி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில்,

“கல்விக்கென்று பாதுகாப்பான சூழலைப் பெறும் உரிமை ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் உண்டு. விளிம்புநிலைச் சமூகங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கல்வி அமைப்பின் புறக்கணிப்புக்கு ஆளாகக் கூடாது. அவர்களுக்கு அதன் உதவியும், ஆதரவும் கிடைக்க வேண்டும்.

கல்வி என்பது சலுகை அல்ல; அது ஒவ்வொரு மாணவரின் உரிமையாகும்” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, நாசிக் மாணவர் போராட்டத்துக்கு கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் (சிஜேபி) நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே நேரில் சென்று ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

In Maharashtra, Rahul Gandhi, the LOP in the Lok Sabha, visited the site of the hunger strike by tribal students to extend his support.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

12-ம் நாள் உண்ணாவிரதத்தில் மகாராஷ்டிர பழங்குடியின மாணவர்கள்! அபிஜீத் தீப்கே பங்கேற்பு!

12-ம் நாள் உண்ணாவிரதத்தில் மகாராஷ்டிர பழங்குடியின மாணவர்கள்! அபிஜீத் தீப்கே பங்கேற்பு!

'கல்வி என்பது ஒவ்வொரு மாணவரின் உரிமை, சலுகை அல்ல': ராகுல் காந்தி

'கல்வி என்பது ஒவ்வொரு மாணவரின் உரிமை, சலுகை அல்ல': ராகுல் காந்தி

இன்றும்கூட தலித்துகளுக்கு பேப்பர் கப், மற்றவர்களுக்கு கண்ணாடி கிளாஸ்! ஏன்?

இன்றும்கூட தலித்துகளுக்கு பேப்பர் கப், மற்றவர்களுக்கு கண்ணாடி கிளாஸ்! ஏன்?

இனி சிஜேபி அழுத்தம் கொடுக்கும்! ஜார்க்கண்ட் மாணவர் போராட்டத்துக்கு அபிஜீத் தீப்கே ஆதரவு!

இனி சிஜேபி அழுத்தம் கொடுக்கும்! ஜார்க்கண்ட் மாணவர் போராட்டத்துக்கு அபிஜீத் தீப்கே ஆதரவு!

விடியோக்கள்

அமைச்சர் ஆதவ்வால் பேரவையில் மீண்டும் வெடித்த "அப்பா" விவாதம்!

அமைச்சர் ஆதவ்வால் பேரவையில் மீண்டும் வெடித்த "அப்பா" விவாதம்!

உதயநிதி பேச்சால் கொந்தளித்த தவெகவினர்! விறுவிறுப்பான பேரவை ! | TVK | DMK

உதயநிதி பேச்சால் கொந்தளித்த தவெகவினர்! விறுவிறுப்பான பேரவை ! | TVK | DMK