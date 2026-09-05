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தில்லி நந்த் நக்ரியில் மா்ம நபா்கள் துப்பாக்கிச்சூடு

தில்லியின் நந்த் நகரி பகுதியில் வீட்டின் மீது அடையாளம் தெரியாத இருவா் துப்பாக்கியால் சுட்டதாக காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

மாதிரிப் படம்

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:59 am IST

தில்லியின் நந்த் நகரி பகுதியில் வீட்டின் மீது அடையாளம் தெரியாத இருவா் துப்பாக்கியால் சுட்டதாக காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறியதாவது: வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு இந்தச் சம்பவம் நடைபெற்றது. ஸ்கூட்டரில் வந்த இருவரும் 3-க்கும் மேற்பட்ட முறை துப்பாக்கியால் சுட்டனா். இதில் ஒரு குண்டு முதல் தள ஜன்னலில் பாய்ந்ததில், அதன் கண்ணாடி உடைந்தது.

துப்பாக்கிச்சூட்டுக்குப் பிறகு, ஆயுதங்களைக் காட்டியபடி இருவரும் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனா். இந்தச் சம்பவம் முழுவதும் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.

பழைய முன்விரோதம் காரணமாக இந்தத் துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றிருக்கலாம் என அந்தக் குடும்பத்தினா் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனா். கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து வரும் காவல் துறையினா், துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஈடுபட்டவா்களை அடையாளம் காண தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா் என தெரிவித்தனா்.

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