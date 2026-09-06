கேரள விபத்தில் தமிழக மாணவர்கள் பலி; தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தை எச்சரித்துள்ளேன்: சுரேஷ் கோபி
கேரளம் திருச்சூரில் நடைபெற்ற விபத்தில் தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் பலியான சம்பவத்தில், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தை எச்சரித்துள்ளேன் என சுரேஷ் கோபி பேசியது குறித்து...
மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி. - படம் - ஏஎன்ஐ
கேரளம் திருச்சூரில் நடைபெற்ற விபத்தில் தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் பலியான சம்பவத்தில், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தை எச்சரித்துள்ளேன் மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப். 6) தெரிவித்தார்.
கேரள மாநிலம் திருச்சூர் அருகே கைப்பமங்கலத்தில் நின்றிருந்த சரக்கு லாரி மீது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் வந்த கார் மோதிய கோர விபத்தில் 8 மாணவர்கள் பலியாகினர்.
இதுகுறித்து சுரேஷ் கோபி பேசியதாவது:
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்திடம் பேசினேன். அவர்களை எச்சரித்துள்ளேன். இதிலிருந்து தப்பிக்கும் முயற்சி நடந்துள்ளது.
அந்த நெடுஞ்சாலை உண்மையிலேயே பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காகத் திறக்கப்பட்டிருந்ததா? ஒரு சாலை பயன்பாட்டுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது என்று அறிவிப்பதற்குசில நடைமுறைகள் உள்ளன. அந்த இடத்தில் திசை மாற்றுப் பலகையும் முறையாகப் பொருத்தப்படவில்லை.
அந்த லாரி ஓட்டுநர் செய்தது கடுமையான குற்றம். மேலும், மத்திய உள்துறை அமைச்சரிடமும் இதுபற்றி பேசியுள்ளேன். இனிமேல் நெடுஞ்சாலையில் கடுமையான ரோந்துப் பணி மேற்கொள்ளப்படும். போக்குவரத்து குற்றங்களுக்கு ரூ. 25,000 முதல் ரூ. 50,000 வரை அபராதம் விதிப்பது குறித்து ஆலோசனை செய்து வருகிறோம். நெடுஞ்சாலைகளில் சட்டவிரோதமாக வாகனங்களை நிறுத்தினால் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று சுரேஷ் கோபி தெரிவித்தார்.
Thrissur, Keralam | On 8 dead after a car rammed into a parked goods lorry in the district, Union Minister Suresh Gopi says, "I have spoken to the National Highways Authority of India (NHAI) and warned them firmly about the issue... There has been an attempt at escapism... Hasâ¦ https://t.co/4gWK7s9UOg pic.twitter.com/lbmjQagFUL— ANI (@ANI) September 6, 2026
Summary
Union Minister Suresh Gopi stated on Sunday (Sept. 6) that he has issued a warning to the National Highways Authority regarding the accident in Thrissur, Kerala, in which eight students from Tamil Nadu lost their lives.
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