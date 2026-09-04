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சிஎஸ்கேவின் பயிற்சியாளராக விரும்பும் சுரேஷ் ரெய்னா..! மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னாவின் பேட்டியால் மகிழ்ந்திருக்கும் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் குறித்து...

IPL 2026: Chennai Super Kings inducts Raina, Hayden into first-ever Hall of Fame (Credit: CSK Media)

சிஎஸ்கேவின் ஹால் ஆஃப் ஃபேம் விருதை வெல்லும் சுரேஷ் ரெய்னா. - படம்: சிஎஸ்கே

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:14 pm IST

முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா நேர்காணல் ஒன்றில் சிஎஸ்கே அணியில் பயிற்சியாளர் ஆகும் விருப்பம் இருப்பதாகவும் அது குறித்து அணி நிர்வாகத்திடம் பேசியிருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற அணியாக சிஎஸ்கேவும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் இருக்கின்றன. இதில் சிஎஸ்கே அணி கடைசியாக தோனி தலைமையில் 2023ல் கோப்பை வென்றிருந்தது.

தற்போது, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் சிஎஸ்கே அணி கோப்பை வெல்லாமல் மட்டுமில்லாமல் ஃபிளே ஆஃப் கூட தகுதிபெறாமல் தவித்து வருகிறது. இதனால், தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீஃபன் பிளெமிங் தானாகவே பதவி விலகினார்.

சிஎஸ்கே அணிக்கு யார் பயிற்சியாளராகப் பதவி வகிப்பார்கள் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதில் பல முன்னாள் வீரர்களின் பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா நேர்காணல் ஒன்றி பேசியிருப்பதாவது:

எனக்கு சிஎஸ்கே அணி மிகவும் பிடிக்கும். அந்த அணிக்கு பயிற்சியாளராக அல்லது ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டால் மகிழ்ச்சி அடைவேன். நானும் அவர்களிடம் கேட்டுள்ளேன். ஆனால், இது குறித்து அணி நிர்வாகமே முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றார்.

இந்தச் செய்தியைக் கேட்டதும் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறார்கள். சிலர் ஃபீல்டிங் பயிற்சியாளராக நியமிக்கலாம் எனவும் கூறி வருகிறார்கள்.

Summary

Suresh Raina has sought the role of CSK coach! Fans are delighted!

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