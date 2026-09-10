அரசின் தலைவராக 25 ஆண்டுகள் - பிரதமரின் பிறந்த நாளில் பிரசாரம் தொடங்கும் பாஜக
பிரதமா் நரேந்திர மோடி அரசின் தலைவராக (குஜராத் முதல்வா், நாட்டின் பிரதமா்) 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் நிலையில், ‘சேவா சங்கல்ப் அபியான்’ என்ற ஒரு மாத கால பிரசாரம் அவரது பிறந்த நாளான செப்.17-இல் தொடங்கப்படும் என பாஜக புதன்கிழமை அறிவித்தது.
தில்லியில் செய்தியாளா்களை புதன்கிழமை சந்தித்த பாஜக தேசிய தலைவா் நிதின் நபின்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடி அரசின் தலைவராக (குஜராத் முதல்வா், நாட்டின் பிரதமா்) 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் நிலையில், ‘சேவா சங்கல்ப் அபியான்’ என்ற ஒரு மாத கால பிரசாரம் அவரது பிறந்த நாளான செப்.17-இல் தொடங்கப்படும் என பாஜக புதன்கிழமை அறிவித்தது.
இதுதொடா்பான அறிவிப்பை தில்லியில் உள்ள பாஜக தலைமையகத்தில் வெளியிட்டு கட்சியின் தேசியத் தலைவா் நிதின் நபின் பேசியதாவது: பிரதமா் மோடியின் பிறந்த நாள் சேவை நாளாக கடைப்பிடிக்கப்படும். நாடு முழுவதும் ரத்த தான முகாம்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
அரசின் தலைவராக 25-ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக செப்.17-இல் மாலையில் மத்திய அரசு திட்டங்களில் பயனடைந்த குடும்பத்தினா் தீப விளக்குகளை ஏற்றுவா்.
ஓா் எளிய மனிதராக தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய மோடி, தன்னுடைய முயற்சிகளால் இப்போது நாட்டின் முதன்மையான சேவகராகத் திகழ்கிறாா். இது சமூக வாழ்க்கையில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவேண்டும் என்ற அவருடைய தெளிவான இலக்கு, தளராத உறுதி, தொடா்முயற்சி ஆகியவற்றால் சாத்தியமானது.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் ஆட்சியில் 25 கோடி ஏழைகள் வறுமையில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனா். நாட்டின் பிரதமராக அவா் பதவியேற்றபோது, ஸ்திரமில்லாத பொருளாதாரம் கொண்ட 5 நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா இருந்தது. தற்போது, வேகமாக வளா்ந்து வரும் பெரும் பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளது. 37-க்கும் அதிகமான நாடுகள் தங்களுடைய உயரிய விருதுகளை பிரதமா் மோடிக்கு வழங்கியுள்ளன. இந்த அங்கீகாரம் 140 கோடி இந்தியா்கள் மீதான மரியாதையின் பிரதிபலிப்பாகும்.
பிரதமா் மோடி கடந்த 2001, அக்.7-இல் குஜராத் முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றாா். அரசின் தலைவராக நிகழாண்டு அக்.7-இல் அவா் 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கிறாா். அன்றைய நாளில் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களில் யாத்திரை, மோட்டாா்சைக்கிள் மற்றும் சைக்கிள் பேரணிகள் நடைபெறும். வளா்ச்சியடைந்த பாரதம் 2047-க்கான உறுதிமொழியும் ஏற்கப்படும்.
பள்ளிகளில் செப்.17 முதல் அக்.7 வரையில் ஓவியப்போட்டி, பேச்சு போட்டி ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்படும். வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு முதல்வா்கள், மத்திய அமைச்சா்கள் சான்றிதழ்களை வழங்குவா்.
இளைஞா்களை மையப்படுத்தி...: மோடியின் பிறந்த இடமான வட்நகா் மற்றும் அவருடைய தொகுதியான வாரணாசி இடையே இளைஞா்களை மையமாக கொண்டு இரு யாத்திரைகள் நடைபெறும். பத்து குழுக்கள் வட்நகரில் இருந்து வாரணாசிக்கும் மற்றொரு பத்து குழுக்கள் வாரணாசியில் இருந்து வட்நகருக்கும் பயணிக்கும். இதில் சுமாா் 1,000 இளைஞா்கள் பங்கேற்பா்.
இருபது நாள் யாத்திரை 10 மாநிலங்கள் வழியாகச் செல்லும். அப்போது, கிராமத்தினா், விவசாயிகள், அங்கன்வாடி ஊழியா்கள், இளைஞா்கள், மாணவா்கள் ஆகியோா் பங்கேற்கும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து கலந்துரையாடல் நடைபெறும். இளைஞா்கள், மாணவா்கள், புத்தாக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் பெருநிறுன புத்தாக்க படைப்பாளா்களுக்கான ‘சேவா ஃபா்ஸ்ட் இனோவேஷன் சேலஞ்ச்’ நடைபெறும். இதில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட புத்தாக்க படைப்பாளா்கள் தேசிய அளவிலான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பாா்கள். இதில், வெற்றி பெறுவோா் கெளரவிக்கப்படுவாா்கள் என்று நிதின் நபின் தெரிவித்தாா்.
இந்த பிரசராத்தின் ஒரு பகுதியாக தூய்மை பிரசாரத்தை பாஜக அக்.2-ஆம் தேதி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
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