The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் முடிவை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும்: சீமான் வலியுறுத்தல்!மதுரையில் அரசு மரியாதையுடன் சாலமன் பாப்பையா உடல் தகனம்!பிரிக்ஸ் மாநாடு: உக்ரைனில் ஐரோப்பிய படைகள், ரஷியா உடன் போருக்கு வழி! - புதின் எச்சரிக்கை!இந்திய தேர்தல் நடைமுறை உலகின் வெளிப்படையான நடைமுறைகளில் ஒன்று: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! சீன அதிபருடன் வரும் உணவு ருசி தேர்வாளர் குழு! ஆச்சரிய தகவல்தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையாவுக்கு முழு அரசு மரியாதை!பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு! தில்லி வந்தார் சீன அதிபர் ஜின்பிங்! வங்கிக் கடன் ஆவணங்களைப் பதிவு செய்ய புதிய நடைமுறை செப். 15 முதல் அமல் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ் இனி ஆன்லைனில் பதிவிறக்கலாம்தில்லியில் இன்று பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு தொடக்கம்: பிரதமா் மோடி, புதின், ஷி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் பங்கேற்பு6 சிறப்பு விரைவு ரயில்களுக்கு கால நீட்டிப்பு திருப்பதி திருக்குடை ஊா்வலம்: சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம்நேபாளம்: மறுகட்டமைப்புக்கு ரூ.45,700 கோடி தேவை - வெளியுறவு அமைச்சகம்

மோகன்லால், விஜய்யை விட சிறப்பாக நடனமாடுகிறேன்! ஏஐ விடியோ குறித்து கேரள முதல்வர் சதீசன்!

மோகன்லால், விஜய்யை விட சிறப்பாக நடனமாடுகிறேன் என்று ஏஐ நடன விடியோ பற்றி கேரள முதல்வர் சதீசன் அபேசியது பற்றி

Keralam cm about mullaiperiyar dam

தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன் - PTI

Published On :

நடிகர் மோகன்லால், என்னுடைய நண்பரும் தமிழக முதல்வருமான விஜய்யை விடவும், நான் சிறப்பாக நடனமாடுகிறேன் என்று ஏஐ நடன விடியோ குறித்து கேரள முதல்வர் சதீசன் பேசியிருக்கிறார்.

கேரளத்தில் அதிக மின்வெட்டுகள் நேரிடுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு வரும் நிலையில், மாநில முதல்வர் வி.டி. சதீசன், மின்சாரத் துறை ஊழியர்கள் பின்னணியில் இருப்பது போல குழு நடனமாடுவது போன்ற செய்யறிவால் உருவாக்கப்பட்ட விடியோ வைரலாகி வருகிறது.

பொதுவாக இதுபோன்ற விடியோக்களைப் பார்க்கும் எவர் ஒருவருக்கும் சற்று எரிச்சல்தான் வரும். ஆனால், கேரள முதல்வர் சதீசன், பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அது பற்றி மனம் திறந்து பேசியிருக்கிறார்.

Story image

என்னை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு குழு நடன விடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது, அதைப் பார்த்து நான் ஆச்சரியமாகிவிட்டேன், அதில் நடிகர் மோகன்லால், என்னுடைய நண்பர் முதல்வர் விஜய்யைவிடவும் சிறப்பாக அதில் நான் நடனமாடுகிறேன். அவர்களை விட நன்றாகவே ஆடுகிறேன்.

நீங்களும் அதைப் பாருங்கள். பார்த்திருப்பீர்கள். அது ஒரு குழு நடனம். செய்யறிவு மூலம் அதனை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். தொழில்நுட்பத்தில் பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. அடிப்படைப் பாடத்திலும் இதனை மாற்ற வேண்டும். காப்புரிமை பிரச்னை உள்ளிட்டவை குறித்து பாடங்கள் மாற்றப்படவேண்டும். வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப பாடங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று பேசினார்.

நிகழ்ச்சியில் மிகவும் வெளிப்படையாக பேசிய கேரள முதல்வர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மிசாவைக் கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக முதல்வர் பேசியது கண்டிக்கத்தக்கது! எ.வ.வேலு

மிசாவைக் கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக முதல்வர் பேசியது கண்டிக்கத்தக்கது! எ.வ.வேலு

கேரள முதல்வரின் வாகனத்தைத் தடுத்து வாக்குவாதம்! காங்கிரஸ் உறுப்பினர் கைது!

கேரள முதல்வரின் வாகனத்தைத் தடுத்து வாக்குவாதம்! காங்கிரஸ் உறுப்பினர் கைது!

ஜனநாயகத்தில் தீண்டாமைக்கு இடமில்லை! கார்கே அவமதிப்புக்கு கேரள முதல்வர் கண்டனம்!

ஜனநாயகத்தில் தீண்டாமைக்கு இடமில்லை! கார்கே அவமதிப்புக்கு கேரள முதல்வர் கண்டனம்!

‘கனிம வள ஏற்றுமதிக்கான தடையை நீக்குக’... தமிழக அரசுக்கு கேரள முதல்வர் சதீசன் கடிதம்!

‘கனிம வள ஏற்றுமதிக்கான தடையை நீக்குக’... தமிழக அரசுக்கு கேரள முதல்வர் சதீசன் கடிதம்!

விடியோக்கள்

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

எவனா இருந்தாலும் விடமாட்டோம்! - மேயர் பிரியா

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி

”குலுக்கல் முறையில் பக்தர்களுக்கு பாஸ்!” மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி