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செப். 17-இல் பிரதமா் மோடி பிறந்த நாள்: தீபம் ஏற்றி பிராா்த்திக்க பாஜக அழைப்பு

பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளான செப்டம்பா் 17-ஆம் தேதி, மக்கள் தங்களது வீடுகளில் ‘ஆசீா்வாத தீபம்’ ஏற்றி

BJP chief Nitin Nabin

நிதின் நபின் - படம்: கோப்பிலிருந்து

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புது தில்லி: பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளான செப்டம்பா் 17-ஆம் தேதி, மக்கள் தங்களது வீடுகளில் ‘ஆசீா்வாத தீபம்’ ஏற்றி, அவா் நீண்ட ஆயுளுடனும் நல்ல உடல் நலனுடனும் வாழ பிராா்த்திக்க வேண்டும் என்று பாஜக தேசியத் தலைவா் நிதின் நபின் திங்கள்கிழமை வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.

பிரதமா் மோடியின் 25 ஆண்டுகால பொதுவாழ்க்கையை நினைவுகூரும் வகையில், செப்டம்பா் 17 முதல் அக்டோபா் 17 வரை ஒரு மாத காலத்துக்கு ‘சேவா சங்கல்ப் அபியான்’ என்ற பிரசாரத்தை பாஜக முன்னெடுக்கிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மக்கள் பங்கேற்பு, நலத் திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டுசோ்த்தல், இளைஞா்களின் பங்களிப்பை அதிகரித்தல் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன.

இது தொடா்பாக நிதின் நபின் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள விடியோவில் கூறியிருப்பதாவது: மக்களுக்கு சேவை செய்வதே தேசத்துக்கான சேவை என்ற கொள்கையே பிரதமா் மோடியின் வாழ்க்கையின் வழிகாட்டும் தத்துவமாக இருந்து வருகிறது.

பிரதமரின் பிறந்த நாளான செப்டம்பா் 17 அன்று மாலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை மக்கள் தங்களது வீடுகளில் ‘ஆசீா்வாத தீபம்’ ஏற்ற வேண்டும். நமது பிரதமா் நீண்ட ஆயுளுடனும் தொடா்ந்து வெற்றிகளைப் பெறுபவராக திகழ நாம் அனைவரும் கூட்டாக பிராா்த்திக்க வேண்டும்.

நாட்டின் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு பிரதமா் மோடி மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிா்கொண்டாா்; பல்வேறு புதிய கொள்கைகளை வகுத்து, புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி, சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளாா்.

கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் எந்த சவாலையும் வாய்ப்பாக மாற்றி நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டுசெல்ல முடியும் என்ற நம்பிக்கையை பிரதமா் மோடி மக்களுக்கு ஏற்படுத்தினாா்.

கரோனா காலத்தில் இந்தியா மேற்கொண்ட தடுப்பூசி திட்டம், தற்சாா்பு இந்தியா என்ற நமது கொள்கையை உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டியது.

ஸ்டாா்ட்அப் முயற்சிகள் மூலம் நாட்டின் இளைஞா்களை தன்னம்பிக்கையுடனும், பொருளாதார ரீதியாக தற்சாா்புடனும் உருவாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பெண்கள் தற்சாா்புடன் வாழ சிறந்த திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு செயல்பட்டில் உள்ளன. மேலும், நாட்டில் ஒருகாலத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களை பாதித்திருந்த நக்ஸல் தீவிரவாதிகளை பிரதமா் மோடி முற்றிலுமாக வேரறுத்தாா்.

நாடு பயங்கரவாதத்தின் அச்சுறுத்தலில் இருந்தபோது, அந்த அச்சுறுத்தலுக்கு பிரதமா் மோடி வலுவான பதிலடி வழங்கினாா்.

இன்று நமது எல்லைகள் பாதுகாப்பாக உள்ளன. தீய நோக்கத்துடன் நம்மை நோக்குபவா்களுக்கு தக்க பதிலடி வழங்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.

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