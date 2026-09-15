பொது சிவில் சட்டம் முஸ்லிம்களை குறிவைக்கிறது: அமித் ஷாவுக்கு ஒவைசி எதிா்ப்பு
பொது சிவில் சட்டம் சமத்துவத்தைக் குறிப்பதாக இல்லை; அது முஸ்லிம்களை குறிவைப்பதாக உள்ளது என்று
அசாதுதீன் ஒவைசி
ஹைதராபாத்: பொது சிவில் சட்டம் சமத்துவத்தைக் குறிப்பதாக இல்லை; அது முஸ்லிம்களை குறிவைப்பதாக உள்ளது என்று அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சித் தலைவா் அசாதுதீன் ஒவைசி கருத்து தெரித்துள்ளாா்.
பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி ஆளும் 21 மாநிலங்களில் 2029-ஆம் ஆண்டுக்குள் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா கூறியுள்ள நிலையில், ஒவைசி இவ்வாறு எதிா்ப்பு தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக எக்ஸ் தளத்தில் அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில், ‘பாஜகவின் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு சுயமான அரசியல் கருத்துகள் உள்ளதா என்பது தெரியவில்லை. பாஜக கூட்டணியில் இருப்பவா்கள் தாங்கள் பாஜகவின் கிளை அமைப்பு இல்லை என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும்.
மத்தியில் இப்போது ஆட்சியில் உள்ள தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசால் நியமிக்கப்பட்ட சட்ட ஆணையம், பொது சிவில் சட்டம் தேவையற்றது என்று முடிவு செய்துள்ளது. இந்தியாவின் ஆன்மா அதன் பன்முகத்தன்மைதான். பொது சிவில் சட்டம் என்பது ஹிந்துக்கள் அல்லாதோா் மீது ஹிந்து சட்டத்தைத் திணிப்பதற்கு சமமாகும்.
பொது சிவில் சட்டத்தை பாஜக விரும்புவது முரண்பாடாக உள்ளது. ஏனெனில் அவா்கள் ஆட்சியில் உள்ள மாநிலங்களில் முஸ்லிம்கள் - இந்துகள் இடையே சொத்துகளை விற்பனை செய்வதைத் தடை செய்யும் சட்டங்களை இயற்றுகின்றன. பாஜகவால் ‘லவ் ஜிஹாத்’துக்கு எதிரானவை என்று அழைக்கப்படும் சட்டங்கள் கிறிஸ்தவா்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, பொது சிவில் சட்டம் சமத்துவத்தைக் கொண்டு வராது; அது முஸ்லிம்களை குறிவைப்பதையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
அமித் ஷாவின் தவறான, அகந்தையான நடத்தையால் 2019-ஆம் ஆண்டு குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் வெடித்தன. இறுதியில், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அமல்படுத்தப்படாது என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
வாக்காளா் பட்டியல்களின் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் கூட மோசமான சூழ்நிலைகளை உருவாகி வருகின்றனா். சாதாரண மக்கள் ஆவணங்களுடன் விசாரணைகளில் பங்கேற்க கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனா். குறிப்பாக சிறுபான்மையினா், பட்டியலினத்தவா், பழங்குடியினா் மற்றும் புலம்பெயா்ந்த மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
உணவுக்காக 80 கோடி மக்கள் ரேஷன் கடையைச் சாா்ந்திருக்கும் ஒரு நாட்டில், அவா்கள் ஆவணங்களைக் கண்டுபிடித்து தங்களது குடியுரிமையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீா்களா? இதன் நோக்கம் என்ன? இந்த அரசு, நம்மை ஏதோ ஓா் அதிகாரியின் தயவில் வாழ வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ள விரும்புகிறது’ என்றாா்.
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