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பருவநிலை மாற்ற சவால்களுக்கு தீா்வுகாண நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட கொள்கைகள் அவசியம்: குடியரசுத் தலைவா் முா்மு வலியுறுத்தல்

பருவநிலை மாற்ற சவால்களுக்கு தீா்வு காண நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட கொள்கைகள், நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்று குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

திரெளபதி முர்மு - கோப்புப் படம்

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பருவநிலை மாற்ற சவால்களுக்கு தீா்வு காண நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட கொள்கைகள், நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்று குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்மு வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

தேசிய பசுமைத் தீா்ப்பாயம் ஏற்பாட்டின்பேரில், தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ‘சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை இயக்கவியலின் எதிா்காலம்’ என்ற தலைப்பிலான சா்வதேச மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு குடியரசுத் தலைவா் முா்மு பேசியதாவது:

பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் சவால்களுக்கு தீா்வு காண, நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட கொள்கைகள், நடவடிக்கைகள் அவசியமாகும். அதில் அரசுகளும், சட்ட நிபுணா்களும், பருவநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களும் இடம்பெறுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, கிராமப்புறங்கள், வனப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், சிறு விவசாயிகள், பெண்கள், பிற பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினரின் தேவைகள் மீது சிறப்புக் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

மனித வாழ்வின் பல்வேறு நிலைகளில் பருவநிலை மாற்றம் ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்குகிறது. பல்லுயிா் இழப்பு, நீா்ப் பற்றாக்குறை, நிலம் பாழாகுதல் ஆகியவை இதனுடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளன. உணவுப் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், வாழ்வாதாரம் மீதும் பருவநிலை மாற்றம் தீவிர தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

பாரம்பரிய அறிவு, சமூகம் சாா்ந்த தகவமைப்பு அணுகுமுறைகள் மூலம் நாம் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிா்கொள்ளும் திறனை வலுப்படுத்த வேண்டும். நிலையான காடு வளா்ப்பு நடவடிக்கைகளும், பருவநிலை மாற்றத்தை எதிா்கொள்ளும் திறனை மேம்படுத்த முக்கியப் பங்காற்ற முடியும்.

பல்லுயிா்ப் பெருக்கத்தை வளா்ப்பது மற்றும் உள்ளூா் சூழலுக்கு ஏற்ப காடு வளா்ப்பு முயற்சிகள் ஆகியவை இதில் முக்கியப் பங்காற்றக்கூடும். காடு வளா்ப்பின் முக்கிய நோக்கம், வெறும் மரங்களை நடுவதாக மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுயதன்மை கொண்ட நிலையான சூழல் அமைப்புகளை மீட்டெடுப்பதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்றாா் குடியரசுத் தலைவா் முா்மு.

தந்தையை நினைவு கூா்ந்த முா்மு: நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவா் பேசியபோது சிறு வயதில் தனது தந்தை, அருகில் உள்ள வனப் பகுதியில் இருந்து மரக்கட்டைகளை உணவு சமைப்பதற்கு நெருப்பூட்ட எடுத்து வந்தது, பிறகு மரக்கட்டைகளை வெட்டும் முன்பு, அதன் முன்பு மரியாதையுடன் தலைதாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்டதையும் நினைவு கூா்ந்தாா்.

இதுகுறித்து தனது தந்தையிடம் கேள்வியெழுப்பியபோது, அவா் தம்மிடம் தாம் எடுத்து வந்த மரக்கட்டை முன்பு பழங்கள், பூக்கள், காற்று, நீா் ஆகியவற்றைத் தரும் மரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததாகத் தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டாா். மரக்கட்டைகள் முதிா்ச்சியடைந்து வடபோதிலும், அவை தொடா்ந்து உதவுகின்றன என்றும் குடியரசுத் தலைவா் முா்மு தெரிவித்தாா்.

அதேபோல் விவசாய நிலத்தில் உழவுப் பணி செய்யும் முன்பு, பூமி முன்பு மண்டியிட்டு தனது தந்தை மரியாதை செலுத்தியதையும் முா்மு நினைவு கூா்ந்தாா். இதுகுறித்து தனது தந்தையிடம் தான் கேட்டபோது, பூமி நமது தாய் என்றும், அந்த பூமிதான் மனிதா்களுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் தருகிறது என்று பதிலளித்ததாகவும் முா்மு தெரிவித்தாா்.

இத்தகைய பணிவு உணா்வுதான் இந்திய கலாசாரத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளது என்றும், இது மனிதகுலத்துக்கும், இயற்கைக்கும் இடையேயான அடிப்படை உறவு குறித்த புரிதலை பிரதிபலிக்கிறது என்றும் அவா் கூறினாா்.

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