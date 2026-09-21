தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் 7 புதிய நீதிபதிகள் பதவியேற்பு!
தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் நீதிபதிகளாக பதவியேற்றது பற்றி..
தில்லி உயர்நீதிமன்றம் - IANS
தில்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக 7 நீதிபதிகள் பதவியேற்றதையடுத்து, இதையடுத்து மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 50 -ஆக உயர்ந்துள்ளது.
உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் நீதித்துறை அதிகாரிகளாகப் பணியாற்றி வந்த நிவேதிதா அனில் சர்மா, நிஷா சகாய் சக்சேனா, சஞ்சய் சர்மா, பாரத் பராஷர், அதிதி சௌத்ரி, தினேஷ் பட் மற்றும் அருண் பரத்வாஜ் ஆகியோருக்குத் தலைமை நீதிபதி டி.கே. உபாத்யாயா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் பதவியேற்பு விழாவில், பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்த பிறகு தலைமை நீதிபதி புதிய நீதிபதிகளுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.
நீதிபதிகள் சஞ்சய் சர்மா மற்றும் சக்சேனா ஆகியோர் ஆங்கிலத்தில் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்ட நிலையில், மற்ற 5 பேரும் ஹிந்தியில் பதவிப்பிரமாணம் செய்தனர். இவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஏழு நீதிபதிகளை நியமிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றக் கொலீஜியம் (நீதிபதிகள் தேர்வுக்குழு) பரிந்துரைத்ததைத் தொடர்ந்து. மத்திய அரசு இவர்களுக்கான நியமன அறிவிப்பை செப்டம்பர் 19 அன்று வெளியிட்டது.
உயர்நீதிமன்றத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 60 ஆக உள்ள நிலையில், இன்று பதவியேற்றதோடு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு மொத்தம் 50 நீதிபதிகள் உள்ளனர்.
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