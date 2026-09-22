சிரோமணி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆம் ஆத்மியில் இணைவு!
சிரோமணி அகாலி தளம் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் எம்எல்ஏ பற்றி..
ரவிந்தர் சிங் பிரம்மபுரா
சிரோமணி அகாலி தளம் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் எம்எல்ஏ ரவிந்தர் சிங் பிரம்மபுரா, பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் முன்னிலையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இணைந்தார்.
கதூர் சாஹிப் தொகுதியில் கட்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்பட்டதையடுத்து, சிரோமணி அகாலி தளம் தலைவர் சுக்பீர் சிங் பாதலால், ரவிந்தர் செப். 15 கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.
பிரம்மபுரா, மறைந்த முன்னாள் அகாலி எம்.பி. ரஞ்சித் சிங் பிரம்மபுராவின் மகன் ஆவார். ரவிந்தர் பிரம்மபுரா கதூர் சாஹிப் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்தவர்.
நீக்கப்பட்ட ரவிந்தர் பிரம்மபுராவையும் அவரது ஆதரவாளர்களையும் முதல்வர் பகவந்த் மான் கட்சியில் வரவேற்றார்.
பஞ்சாபின் முன்னேற்றத்திற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் இணைந்து, முக்கிய அரசியல் குடும்பம் ஒன்று ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இணைந்துள்ளது.
ரஞ்சித் சிங் பிரம்மபுரா ஜியின் மகனும், கதூர் சாஹிப் தொகுதியின் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுமான ரவிந்தர் சிங் பிரம்மபுரா மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை நாங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.
இந்த இணைப்பின் மூலம், அடிமட்ட அளவில் கட்சிக்கு பெரும் வலு கிடைத்துள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
பஞ்சாபில் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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