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ஐஐடி மாணவர் தற்கொலை: வளாகத்துக்கு வெளியே போராடியவர்கள் கைது!

ஐஐடி மாணவரின் மரணத்தைக் கண்டித்து வளாகத்துக்கு வெளியே போராடியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து...

As the protesters were being loaded into the police vehicle

போராட்டக்காரர்களை காவல்துறை வாகனத்தில் ஏற்றியபோது... - படம் - பிடிஐ

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ஐஐடி மாணவரின் மரணத்தைக் கண்டித்து, ஐஐடி மும்பை வளாகத்துக்கு வெளியே போராடிய இந்தியக் குடியரசுக் கட்சித் (அதாவலே) தொண்டர்கள் இன்று (செப். 22) கைது செய்யப்பட்டனர்.

ஐஐடி மும்பையில் சாஹில் வகோடே என்ற மாணவர் பி.டெக் பிரிவில் இரண்டாம் ஆண்டு பயின்று வந்தார். தேர்வின்போது, செல்போனில் ஏஐ பயன்படுத்தி தேர்வை எழுதியபோது, தேர்வு அறை கண்காணிப்பாளரிடம் அந்த மாணவர் சிக்கியதாகக் கூறப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சில மணி நேரங்களில் தனது விடுதி அறையில் உள்ள மின்விசிறியில் தூக்கில் தொங்கியவாறு மாணவர் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக செப். 18 அன்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவருக்கு கல்வி நிறுவன ரீதியான துன்புறுத்தல்கள், சாதி பாகுபாடு, இடைநீக்கம் உள்ளிட்ட கடுமையான அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக அவரது குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

சாஹிலின் மரணத்தைக் கண்டித்து பல்வேறு மாணவர் அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் போராடி வருகின்றனர். இதையடுத்து, மும்பை ஐஐடி வளாகத்துக்கு வெளியே இன்று போராடிய இந்தியக் குடியரசுக் கட்சி (அதாவலே) தொண்டர்களை காவல்துறை கைது செய்தது.

போராட்டக்காரர்கள், ‘சாஹிலுக்கு நீதி வேண்டும்’ போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்தி போராடியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Activists of the Republican Party of India (Athawale), who were protesting outside the IIT Bombay campus to condemn the death of an IIT student, were arrested today (Sept. 22).

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