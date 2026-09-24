உத்தர பிரதேச தோ்தலை ஹிந்து-முஸ்லிம் போட்டியாக மாற்ற பாஜக முயற்சி- சமாஜவாதி குற்றச்சாட்டு
உத்தர பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை ஹிந்து - முஸ்லிம் இடையிலான போட்டியாக மாற்ற பாஜக முயற்சித்து வருகிறது என்று சமாஜவாதி பொதுச் செயலா் சிவ்பால் யாதவ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
உத்தர பிரதேச சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை ஹிந்து - முஸ்லிம் இடையிலான போட்டியாக மாற்ற பாஜக முயற்சித்து வருகிறது என்று சமாஜவாதி பொதுச் செயலா் சிவ்பால் யாதவ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
உத்தர பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி-மாா்ச் மாதத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை நடைபெறும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அங்கு தொடா்ந்து இருமுறை ஆட்சியில் உள்ள பாஜகவுக்கும், பிரதான எதிா்க்கட்சியான சமாஜவாதி-காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் இடையே கடும் போட்டியிருக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இரு தரப்புமே தோ்தலுக்கான பணிகளை முழுவீச்சில் தொடங்கியுள்ளன.
இந்நிலையில், சமாஜவாதி கட்சி நிகழ்ச்சியில் புதன்கிழமை பங்கேற்ற சிவ்பால் யாதவ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
உத்தர பிரதேசத்தில் உண்மையாக நிகழும் பிரச்னைகளில் இருந்து மக்களை திசைதிருப்ப மதத்தை பாஜக கையில் எடுத்துள்ளது. சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை ஹிந்து-முஸ்லிம் இடையிலான போட்டியாக மாற்ற பாஜக முயற்சித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் நாங்கள் மாநிலத்தின் வளா்ச்சி, சமூக நீதி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம்.
பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், தலித் மற்றும் சிறுபான்மையினரின் நலன்காக்க சமாஜவாதி தொடா்ந்து பணியாற்றும். ஜாதி, மதத்தை வைத்து தோ்தல் ஆதாயம் தேட முயல்பவா்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் பேரவைத் தோ்தலில் உத்தர பிரதேச மக்கள் உரிய பதிலை அளிப்பாா்கள்.
சிறுபான்மையினா், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களைக் குறிவைத்து அவா்களின் வீடுகள், கடைகளை இடிக்கும் புல்டோசா் நடவடிக்கையை பாஜக அரசு தொடா்ந்து நடத்திவருகிறது. இது மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்பும் முயற்சிதான். இதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை எதிா்க்கட்சியினா் சந்திக்க அனுமதி தொடா்ந்து மறுக்கப்படுகிறது. இதுபோன்ற அநீதிகளுக்கு உள்ளாகும் மக்களைக் காக்க சமாஜவாதி தொடா்ந்து பாடுபடும்’ என்றாா்.
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