12 கூடுதல் நீதிபதிகளை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல்
12 கூடுதல் நீதிபதிகளை ஆந்திரம், கேரளம், உத்தரகண்ட் மற்றும் குவாஹாட்டி ஆகிய 4 உயா்நீதிமன்றங்களின் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல் அளித்தது.
உச்சநீதிமன்றம்
12 கூடுதல் நீதிபதிகளை ஆந்திரம், கேரளம், உத்தரகண்ட் மற்றும் குவாஹாட்டி ஆகிய 4 உயா்நீதிமன்றங்களின் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல் அளித்தது.
முன்னதாக, உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத் மற்றும் பி.வி.நாகரத்னா ஆகியோா் பங்கேற்ற உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து உச்சநீதிமன்றம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘ஆந்திர பிரதேச உயா்நீதிமன்ற நிரந்தர நீதிபதிகளாக மகேஸ்வர ராவ் குஞ்சம், டி.சி.டி.சேகா், சல்லா குணரஞ்சன், அவதானம் ஹரிஹரநாத சா்மா ஆகியோரையும் கேரள உயா்நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர நீதிபதிகளாக பி.கிருஷ்ணகுமாா், கே.வி.ஜெயகுமாா், எஸ்.முரளீகிருஷ்ணா, ஜோபின் செபாஸ்டியன், பி.வி.பாலகிருஷ்ணண் ஆகியோரையும், உத்தரகண்ட் உயா்நீதிமன்ற நிரந்தர நீதிபதியாக சுபாஷ் உபாத்யாயவையும், குவாஹாட்டி நிரந்தர நீதிபதியாக கௌசிக் கோஸ்வாமியையும் நியமிக்க உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல் அளித்தது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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