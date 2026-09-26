‘மிஷன் கிரீன் தில்லி திட்டத்தின் கீழ் 70 லட்சம் மரக்கன்றுகள்’
தில்லி அரசின் ‘மிஷன் கிரீன் தில்லி’ திட்டத்தின் கீழ் 70 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ரேகா குப்தா
தில்லி அரசின் ‘மிஷன் கிரீன் தில்லி’ திட்டத்தின் கீழ் 70 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து ரேகா குப்தா கூறியதாவது: மரக்கன்றுகள் நடவதற்கான எண்ணிக்கை இலக்கை எட்டுவது மட்டுமே இத்திட்டத்தின் நோக்கம் அல்ல. தில்லியின் பசுமைப் பரப்பை விரிவுபடுத்துவதுடன், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை வலுப்படுத்துவதும் இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். அடுத்தகட்டமாக, நடப்பட்ட மரக்கன்றுகளைப் பாதுகாத்து, அவற்றின் வளா்ச்சியை உறுதி செய்வதில் கவனம் செலுத்தப்படும். பொதுமக்கள் மரக்கன்றுகளைத் தொடா்ந்து பராமரித்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று முதல்வா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
வன மகோத்சவத்தையொட்டி ஜூலை 7-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டத்தில், அரசுத் துறைகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள், குடியிருப்போா் நலச் சங்கங்கள், தன்னாா்வ அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் மத்திய ரிட்ஜ், டிடிஏ ரிட்ஜ் மற்றும் தெற்கு ரிட்ஜ் பகுதிகளில் மொத்தம் 24,94,505 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்கள் பங்கேற்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இணையதள முன்பதிவு வசதி மூலம் 1,89,116 போ் முன்பதிவு செய்தனா். அவா்களில் 1,47,095 போ் நேரடியாகப் பங்கேற்று 3,56,986 மரக்கன்றுகளை நட்டனா்.
‘விருக்ஷ் ரத்’ திட்டத்தின் கீழ் குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு 74,747 மரக்கன்றுகள் விநியோகிக்கப்பட்டன. அவற்றில் 21,394 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. மேலும், அரசின் நாற்றங்கால்கள் மூலம் பொதுமக்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு 7,61,827 மரக்கன்றுகள் விநியோகிக்கப்பட்டன.
சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா கூறுகையில், ‘பொதுமக்கள், குடியிருப்போா் நலச் சங்கங்கள், மாணவா்கள், தன்னாா்வ அமைப்புகள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு இத்திட்டத்தை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியுள்ளது. மேலும், திட்டத்தின் கீழ் நடப்பட்ட மரக்கன்றுகளின் நீண்டகால சுற்றுச்சூழல் பயன்களை உறுதி செய்யும் வகையில், அவற்றை பாதுகாத்தல் மற்றும் முறையாகப் பராமரித்தல் ஆகியவற்றில் இனி அரசு கவனம் செலுத்தும்’ என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.