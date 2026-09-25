4 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு மின் மானியம்: மேற்கு வங்கத்தில் அதிரடி அறிவிப்பு!
விவசாயிகளுக்கு மின் மானியம் பற்றி..
சுவேந்து அதிகாரி
மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சுமார் நான்கு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு யூனிட் மின்சாரத்திற்கு ரூ. 2 மானியம் வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்தார்.
பூர்வ பர்தமான் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிர்வாக ஆய்வுக் கூட்டத்தில் சுவேந்து அதிகாரி பேசினார்.
பிரதமரின் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை ரூ. 6,000-யிலிருந்து ரூ. 9,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
விவசாயிகள் விற்பனை செய்ய விரும்பும் அனைத்து நெல்லையும் மாநில அரசே கொள்முதல் செய்யும், குவிண்டாலுக்கு ரூ. 2,700 என்ற குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கிடைப்பதை உறுதி செய்யும். இடைத்தரகர்களுக்கோ அல்லது முகவர்களுக்கோ இதில் இடமிருக்காது.
விவசாயிகளின் பாதுகாவலர்களாக எம்எல்ஏக்கள் செயல்படுவார்கள். முந்தைய அரசு விவசாயிகளைத் துன்புறுத்தியதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
நடப்பு நிதியாண்டில் மாநில அரசு ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் என்றும் அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். பணியாளர் நியமன நடைமுறை வெளிப்படைத் தன்மையுடன் இருக்கும் என்று அவர் கூறினார்.
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