குழந்தைகள் உலகம்

பிஞ்சுக் கை வண்ணம்!

எஸ்.விபினேஷ்.

ப்ரீ.கே.ஜி.,

பிளெஸ்ஸி கிட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ப்ரீ ஸ்கூல்

கல்லணை சாலை,

திருவெறும்பூர்,

திருச்சி- 13.

சாய் சுகிர்தா,

எட்டாம் வகுப்பு,

சாய்ராம் மெட்ரிக் பள்ளி.

திருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர் மாவட்டம்.

எஸ்.தேஜாஸ்ரீ

நான்காம் வகுப்பு 'ஏ' பிரிவு,

எஸ்ஆர்.டபிள்யூ.

டபிள்யூ.ஓ. மெட்ரிக் பள்ளி, ரயில்வே காலனி, மதுரை- 16.


அறிவிப்பு :

பிஞ்சுக் கைவண்ணம் பகுதிக்கு அனுப்பப்படும் ஓவியத்துடன், பள்ளி முகவரி, படிக்கும் வகுப்பு, குழந்தையின் பாஸ் போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் ஆகியவற்றைக் கட்டாயம் இணைத்து அனுப்பவும்.

-ஆசிரியர்

