பிஞ்சுக் கை வண்ணம்!

எஸ்.விபினேஷ்.
ப்ரீ.கே.ஜி.,
பிளெஸ்ஸி கிட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ப்ரீ ஸ்கூல்
கல்லணை சாலை,
திருவெறும்பூர்,
திருச்சி- 13.
சாய் சுகிர்தா,
எட்டாம் வகுப்பு,
சாய்ராம் மெட்ரிக் பள்ளி.
திருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர் மாவட்டம்.
எஸ்.தேஜாஸ்ரீ
நான்காம் வகுப்பு 'ஏ' பிரிவு,
எஸ்ஆர்.டபிள்யூ.
டபிள்யூ.ஓ. மெட்ரிக் பள்ளி, ரயில்வே காலனி, மதுரை- 16.
அறிவிப்பு :
பிஞ்சுக் கைவண்ணம் பகுதிக்கு அனுப்பப்படும் ஓவியத்துடன், பள்ளி முகவரி, படிக்கும் வகுப்பு, குழந்தையின் பாஸ் போர்ட் அளவு வண்ணப் புகைப்படம் ஆகியவற்றைக் கட்டாயம் இணைத்து அனுப்பவும்.
-ஆசிரியர்
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.