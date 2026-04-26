வந்தாங்க... வந்தாங்க..!

மயில் அக்கா வந்தாங்க
ஆடி ஆடி வந்தாங்க!
-
மான் அண்ணே வந்தாரு
துள்ளித் துள்ளி வந்தாரு!
-
அணில் அத்தை வந்தாங்க
கொறிச்சிக்கிட்டே வந்தாங்க!
-
கரடி மாமா வந்தாரு
கத்திக்கிட்டே வந்தாரு!
-
முயலு தம்பி வந்தாரு
குதிச்சிக் குதிச்சு வந்தாரு!
பி.நர்மதா
வள்ளிப்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள், ஆலங்காயம் ஒன்றியம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
