டியூஷன் அக்கா திட்டம்! காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு!!

தமிழகத் தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியாகியிருக்கிறது.

News image

காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 10:39 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு டியூஷன் அக்கா திட்டம் என்ற பெயரில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்பது உள்ளிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்டுள்ளது.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் கு. செல்வப்பெருந்தகை, தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு தலைவர் கார்த்தி ப. சிதம்பரம் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்கள் முன்னிலையில் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் 28 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை, கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் வெளியிட்டார். 10 தலைப்புகளைக் கொண்ட தேர்தல் வாக்குறுதி வெளியாகியிருக்கிறது.

அதில், தமிழகத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள 3 லட்சம் அரசுப் பணியிடங்கள் உடனடியாக நிரப்பப்படும்.

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு மாதந்தோறும் தலா ரூ.2 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.

காவல்துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.

அரசுப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு டியூஷன் அக்கா திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.

முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

Summary

The Congress election manifesto has been released ahead of the Tamil Nadu elections.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை நாளை வெளியீடு!

மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு

பாமக தேர்தல் அறிக்கை! அன்புமணி நாளை வெளியீடு!

திமுக தேர்தல் அறிக்கை இன்று வெளியீடு!

வீடியோக்கள்

நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

பூக்கட்டும் பாடல்!

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

