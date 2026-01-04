சிரி... சிரி...

எதுக்கு தொலைக்காட்சியில் வால்யூமை அதிகம் வைக்கிறே?
'வில்லன் காதில் அவன் நண்பன் ஏதோ ரகசிய கட்டளை பிறப்பிக்கிறான். அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கத்தான்!'
-ரத்னம் மரகதம், கோயமுத்தூர்.
'ஏண்டா! எக்ஸாமுக்கு நைட் ஃபுல்லா படிச்சேன்னு சொன்னே.... ஆனா ரூமில் லைட் எரியவில்லையே?'
'படிக்கிற ஆர்வத்தில் அதை மறந்து விட்டேன்!'
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
'ஜோசியருக்குப் பிடிச்ச சட்டை எது தெரியாமா?'
'தெரியாதே?'
'கட்டம் போட்ட சட்டைதான்!'
-ஆர்.ஜெயலட்சுமி, திருநெல்வேலி.
'வலி தெரியாமல் டாக்டர் ஊசி போடுவார். ஆனால்...'
'வேற என்ன செய்வார்?'
'நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி ஃபீஸ் வாங்குவார்!'
'ரிட்டையர்டு லைஃப் எப்படிப் போகுது?'
'முன்பு பகுதி நேரமா பார்த்த வேலையை இப்ப முழுசா செய்யறேன்!'
'இந்த வருஷமாவது நல்லா படித்து பாஸ் பண்ற வழியைப் பாருடா!'
'நீங்களும் எனக்குப் புரியற மாதிரி இந்த வருஷமாவது சொல்லிக்கொடுங்க!'
-நா.குழந்தைவேலு, மதுரை.
'இன்னும் சமையல் ஆகலை... போப்பா!'
'ஏம்மா! நம்ம அய்யா இவ்வளவு சோம்பேறீயா ஆகிட்டாரு?'
'ஏன்யா... குடிச்சுட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு வர்றே?'
'குடிக்கலைன்னா எனக்கு எதுவும் ஓடாது, சார்!'
'உங்க ஆபிசுக்கு எதுக்கு டாக்டர் வந்திருக்காரு?'
'யாருக்காவது தூக்கத்துல நடக்கிற வியாதி இருக்கான்னு செக் பண்ண வந்திருக்காரு!'
'என்னோட பிள்ளைங்கதான் என்னோட சொத்து!'
'வெளியே சொல்லாதீங்க... வரி போட்டுடப் போறாங்க!'
-தீபிகா சாரதி, சென்னை -5.
'இந்த டாக்டர்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு எப்படிச் சொல்றே?'
'அவரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் லெட்டர் பேடுல பத்திரிகைகளுக்கு ஜோக்ஸ் எழுதி அனுப்பறாரே!'
'குழந்தைக்கு 'பாக்கியம்'னு பேர் வைக்க என்ன காரணம்?'
'எங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடையாதுன்னு சோதிடர் சொன்ன பிறகு பிறந்ததால, அந்தப் பேரை வச்சிட்டோம்!'
'பேப்பர் ரோஸ்ட்டை எப்படி சார் உங்களால கம்மி விலைக்குத் தர முடியுது?'
'விளம்பரங்கள் வர்றதால சமாளிக்கிறோம், சார்!'
'புறா, மன்னரின் தலையில் கொத்தி விட்டது வைத்தியரே..!'
'ஏன் அப்படிச் செய்தது?'
'போர் ஓலையை வாங்காமல் மன்னர் டிமிக்கி கொடுத்ததில், புறா கடுப்பாகி விட்டது வைத்தியரே!'
'எதிரியிடமிருந்து குங்குமம் தடவப்பட்ட ஓலை வந்திருக்கிறது மன்னா. சுபச் செய்தியாகத்தான் இருக்கும் மன்னா...!'
'தடவப்பட்டது குங்குமம் தானா அல்லது, ரத்தமா என்பதை பாருங்கள் அமைச்சரே...!'
-வி.ரேவதி, தஞ்சை.
'ஏன்டா, புத்தகத்தை எடுத்தவுடன் தூங்குறே?'
'நீங்கதானே படிப்பு எனக்கு ஒரு கனவுன்னு சொன்னீங்க!'
'என்னங்க... நேத்து ஒரு பொண்ணுகூட சினிமாவுக்குப் போனீங்களாமே?'
'ஆமா... இப்ப வர்ற படங்கள் எல்லாம் குடும்பத்தோடு பார்க்கிற மாதிரியா இருக்கு?!'
-ராஜேஸ்வரி, கல்லிடைக்குறிச்சி.
