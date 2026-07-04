வா வா பாப்பா !

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அழகுத் தமிழில் பாட்டெழுதி
பாடிடுவோம் வா வா !
நிலவு தனை பிடித்து நாமும்
விளையாடுவோம் வா வா !
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மலர் மொட்டு பறித்திட்டே
மாலையாக்குவோம் வா வா !
கல்விச்சோலை ஏடுகளை
படித்திடுவோம் வா வா !
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குறளமுதம் படித்து வாழ்வை
வளமாக்குவோம் வா வா !
அருளன்பு பாதையிலே நாம்
பயணிப்போம் வா வா !
கமலா முரளி
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