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குழந்தைகள் உலகம்

வா வா பாப்பா !

அழகுத் தமிழில் பாட்டெழுதி பாடிடுவோம் வா வா !

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Updated On :5 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அழகுத் தமிழில் பாட்டெழுதி

பாடிடுவோம் வா வா !

நிலவு தனை பிடித்து நாமும்

விளையாடுவோம் வா வா !

-

மலர் மொட்டு பறித்திட்டே

மாலையாக்குவோம் வா வா !

கல்விச்சோலை ஏடுகளை

படித்திடுவோம் வா வா !

-

குறளமுதம் படித்து வாழ்வை

வளமாக்குவோம் வா வா !

அருளன்பு பாதையிலே நாம்

பயணிப்போம் வா வா !

கமலா முரளி

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