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குழந்தைகள் உலகம்

கண்டுபிடியுங்கள்...

புழு எந்த வழியில் சென்று வண்ணத்துப்பூச்சியாக மாறியது என்பதைக் கண்டுபிடியுங்கள்.

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புழு எந்த வழியில் சென்று வண்ணத்துப்பூச்சியாக மாறியது என்பதைக் கண்டுபிடியுங்கள்.

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