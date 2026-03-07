Dinamani
குழந்தைகள் உலகம்

சிரி... சிரி...

'செகண்ட் ஹாண்ட்ல வாங்கின காரால் காலம் தள்ளிட்டு இருக்கேன்...'

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:42 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'செகண்ட் ஹாண்ட்ல வாங்கின காரால் காலம் தள்ளிட்டு இருக்கேன்...'

'காலம் தள்ளிட்டு இருக்கீயா... காரைத் தள்ளிட்டு இருக்கீயா?'

-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.



'வகுப்பில் அமைதி நிலவியது. இது எந்தக் காலம்?'

'நீங்க தூங்குற காலம், சார்!'

-முகமது ஆதில், சென்னை.



'குழந்தை நல்லா பேசுதே... பிறகு ஏன் பேசறதில்லைனு கூட்டிக்கிட்டு வந்தீங்க?'

'டாக்டர்! பேசுறது குழந்தை இல்லை... அவன் முழுங்கின செல்போனில் இருந்து சத்தம் வருது !'



'மேக்கப் இல்லாம ஹீரோயினை முதியோர் இல்லத்துக்கு அழைத்தது தப்பாப் போச்சா, ஏன் ?'

'புதிய முதியவர்களுக்கு அட்மிஷன் கிடையாதுன்னு திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க !'

-எம்.பி.தினேஷ், இடையர்பாளையம்.



'ரெண்டு கண்டம் பேர் சொல்லு?'

'சார்... எனக்கு மேத்ஸ், சயின்ஸ் ரெண்டும்தான் கண்டம்!'

-வி.எஸ்.மங்கை, நங்கநல்லூர்.



'போன முறை மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்குகிறது என்று சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டீர்களே... இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கா?'

'டாக்டர்... இப்ப கீழ் மூச்சு மேல் மூச்சு வாங்குது..!'



'மனு நீதி சோழனிடம் மாடு என்ன மகஜர் கொடுத்தது?'

'ஆராய்ச்சி மணி அடித்தால் சப்தம் சரியாக வரவில்லை என்று..!'

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.



'யாரங்கே?'

'சம்பளம் எங்கே, மன்னா?'

'சரி வேண்டாம், வராதே!'



'வீட்டு லோன் வாங்கிட்டு ஏன் கட்டலை?'

'சரியான பில்டர் கிடைக்கல, சார்!'



'இந்த ஆபீஸ்ல இவர் ஒருத்தர் தான் லஞ்சம் வாங்கறதில்ல!'

'அதான், கையை நீட்டாம மடக்கி வச்சிட்டு உக்காந்திருக்காரா?'

-பர்வின் யூனுஸ், சென்னை.



'உண்மைத் தொண்டன்னா இவன் தான்யா..!'

'எதை வச்சு தலைவா இப்படிச் சொல்றீங்க?'

'நான் சரக்கு அடிச்சதுக்கு, இவன் வாந்தி எடுக்கிறானே!



'ஹார்டு டிஸ்க் இல்லாத கம்ப்யூட்டரா வாங்கணும்யா..!'

'என்ன தலைவா சொல்றீங்க?'

'இ.டி, ஐ.டி.காரங்கதான் ஹார்டு டிஸ்க்லேர்ந்து எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துடறாங்களாமே!'



'ஆபரேஷன் முடிந்து தையல் போடுறதுக்கு முந்தி ஒரு தடவை மானிட்டர்ல பார்த்துடுவோம்..!'

'எல்லாம் சரியா இருக்கான்னா டாக்டர்?'

'இல்ல... கத்தி, கத்திரி, கிளவுஸ் ஏதையாவது உள்ளே வச்சிருக்கோமான்னு.!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.



'கூட்டணி காய் ஒரு கிலோ போடு...'

'அப்படின்னா..?'

'எல்லா காயும் கலந்து...'



'விடை சரியில்லையே..?'

'பார்த்து எழுதிய பிட்ல ஏதோ கோளாறா இருக்கும், சார்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

